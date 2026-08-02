Eren Kasikci, câștigătorul MasterChef Turcia, a fost găsit mort în propria locuință. Avea doar 37 de ani

Lumea gastronomiei din Turcia este în doliu după moartea lui Eren Kasikci, câștigătorul competiției MasterChef Turcia. Chef-ul, în vârstă de doar 37 de ani, a fost găsit fără viață în locuința sa din cartierul Kilyos, din Istanbul. Moartea sa a șocat atât familia și apropiații, cât și numeroșii admiratori care i-au urmărit parcursul profesional în ultimii ani.

Alarma a fost dată după ce soția lui Eren Kasikci nu a mai reușit să ia legătura cu acesta timp de aproximativ o zi. Îngrijorată de faptul că apelurile și mesajele rămâneau fără răspuns, femeia a cerut ajutorul unui prieten apropiat al familiei, rugându-l să meargă la locuința bucătarului pentru a verifica dacă totul este în regulă.

Eren Kasikci a murit!

Ajuns la adresa chef-ului, bărbatul a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu acesta, însă nimeni nu a răspuns la ușă. Temându-se că s-ar fi putut întâmpla ceva grav, acesta a alertat imediat autoritățile. La fața locului au ajuns echipaje de jandarmerie și ambulanță, care au pătruns în locuință.

În interior, salvatorii au făcut o descoperire tragică. Eren Kasikci a fost găsit fără semne vitale în dormitorul casei sale. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața și au fost nevoiți să constate decesul.

În urma descoperirii, autoritățile din Istanbul au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs moartea chef-ului. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Istanbul, unde urmează să fie efectuată autopsia. Până la finalizarea investigațiilor și publicarea rezultatelor medico-legale, cauza decesului nu a fost făcută publică.

Moartea lui Eren Kasikci a provocat un val de reacții în Turcia, mai ales în rândul celor care l-au cunoscut prin intermediul emisiunii MasterChef. Bucătarul devenise unul dintre cele mai apreciate nume din noua generație de chefi, iar succesul său în televiziune i-a deschis drumul către o carieră impresionantă în industria HoReCa.

Eren Kasikci și-a descoperit pasiunea pentru gastronomie încă de la o vârstă fragedă. Pentru a-și perfecționa tehnica, a urmat cursurile unei școli private de gătit, iar ulterior și-a construit experiența profesională lucrând în bucătăriile mai multor hoteluri importante din Istanbul. Munca și perseverența l-au ajutat să își creeze un stil culinar apreciat de clienți și de specialiști.

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