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De la trupa din liceu la concerte cu mii de fani. Cum a început aventura lui Miță Georgescu de la ”Bere Gratis” și ce mai face acum

De: Paul Hangerli 04/06/2026 | 07:30
De la trupa din liceu la concerte cu mii de fani. Cum a început aventura lui Miță Georgescu de la ”Bere Gratis” și ce mai face acum
Bere Gratis este în formă maximă, sursa-colaj CANCAN.RO
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Mihai „Miță” Georgescu este într-o formă de zile mari alături de Bere Gratis. După concertul aniversar de 28 de ani de la Sala Palatului, artistul și colegii săi continuă seria aparițiilor live, iar pe 14 iunie vor urca pe scena KIMARO Festival 2026, în Piața Constituției din București.

Bere Gratis, aproape trei decenii de muzică

Mihai „Miță” Georgescu este solistul trupei Bere Gratis, formație care, de aproape 30 de ani, este una dintre cele mai iubite prezențe de pe scena muzicală românească.

Trupa s-a impus printr-un sound melodic, versuri sensibile și un stil care îmbină rock-ul alternativ cu accente pop și romantice. De-a lungul anilor, Bere Gratis a lansat albume devenite repere pentru public, printre care „Vino mai aproape”, „Post Restant”, „Revoluție de catifea”, „Pe marele ecran” și „Tonomatul de vise”.

Piese precum „Vino mai aproape”, „Poveste de oraș”, „Ultrafete”, „Ce mișto” sau „La tine aș vrea să vin” au fost intens difuzate la radio și au devenit melodii fredonate de mai multe generații.

„De când eram mic am fost pasionat de muzică”

Într-un interviu recent, Miță Georgescu a vorbit despre începuturile sale și despre felul în care muzica a intrat în viața lui încă din copilărie. Artistul a povestit:

„De când eram mic am fost așa pasionat de muzică și am făcut și vioară, un instrument extrem de complicat și nu pentru temperamentul meu. După care am făcut fotbal, după care în liceu am zis: băi, vreau să-mi fac o formație”

Primele repetiții au avut loc chiar în liceu, acolo unde Miță era deja cunoscut ca „vocea” școlii.

„Am făcut o formație care a cântat până la balul bobocilor la liceul Mihai Eminescu, pe care l-am absolvit. Eram cântărețul școlii, făceam concerte în sala de festivități, aveam cheile de la sala de festivități, acolo repetam”, a spus el.

Pe fundamentul acelei trupe de liceu avea să se nască, mai târziu, Bere Gratis.

„Atunci am făcut trupă și atunci când am împlinit 18 ani am înființat practic pe fundamentul acelei trupe”, a explicat Mihai Georgescu.

Cum a apărut numele Bere Gratis

Numele formației a atras atenția încă de la început, iar Miță a povestit că ideea a venit din dorința de a face publicul curios. Artistul a explicat:

„Numele ca să vină lumea la concert a fost ideea unui prieten de-al lui Robert”

El a amintit că, la finalul anilor ’90, multe trupe românești aveau nume neobișnuite, ușor de reținut.

„A fost și o modă atunci cu Sarmalele. Lumea nu se gândește că Vița de Vie ar trebui să fie legată de șpriț, dar este”, a glumit Miță Georgescu.

Primul concert: „Am cântat pe alee”

Artistul își amintește cu emoție și umor primul concert Bere Gratis.

„Primul nostru concert, da, îmi aduc aminte. Am cântat în Parcul Eminescu, lângă Arena Națională. Acolo, cu tobele în iarbă”

Concertul nu s-a desfășurat chiar cum fusese planificat, pentru că trupa nu primise aprobarea necesară pentru teatru de vară.

„Nu ne-au dat aprobare pentru concert. Acolo este un teatru de vară și n-a mai fost aprobare și am zis: bine, nu anulăm. Și am cântat pe alee”

La acel eveniment, Bere Gratis a cântat alături de Gheorghe Gheorghiu, iar pentru membrii trupei a fost primul moment în care au simțit energia publicului.

Hitul care a făcut publicul să îi descopere

Primul mare moment de vizibilitate pentru Bere Gratis a venit în anul 2000, odată cu piesa „Ce mișto”.

„Primul hit a fost în 2000. În 2000 am lansat un cover, «Ce mișto», un cover după «Doo Wah Diddy». Și de acolo a început, să spun așa, nu neapărat faima, dar a luat lumea cunoștință de prezența noastră”

De atunci, spune Miță, trupa nu a mai făcut pauză.

„De atunci nu ne-am oprit. Adică, de când am început, nu ne-am oprit nicio secundă.”

Concert aniversar la Sala Palatului

Pe 13 februarie 2026, Bere Gratis a susținut la Sala Palatului concertul aniversar de 28 de ani. Evenimentul a fost descris ca o adevărată sărbătoare, cu sală plină, public în picioare, invitați de gală, emoție și multă energie.

Actuala formulă a trupei îi include pe Mihai „Miță” Georgescu la voce, Mihai „Meme” Munteanu la chitară, Marian Damian la tobe, Robert Anghelescu la clape și Radu Vaștag la bass.

Concertul a început în forță, iar publicul a fost invitat rapid să se ridice în picioare. Atmosfera a fost una rar întâlnită într-o sală mare, cu scaune, unde oamenii au dansat și au cântat aproape până la final.

Surprize pe scenă și invitați de gală

Unul dintre momentele speciale ale concertului a fost acela în care chitaristul Mihai „Meme” Munteanu și basistul Radu Vaștag au cântat cu vocea alături de Miță Georgescu.

Cei doi au interpretat fragmente de piese în duet și trio cu solistul trupei, aducând nuanțe noi concertului și multă emoție.

Playlistul a inclus piese cunoscute precum „Ce mișto”, „Ultrafete”, „La tine aș vrea să vin”, „Vino mai aproape”, „Pas în doi” și „Străzi albastre”.

Pentru aniversarea de 28 de ani, Bere Gratis a avut alături mai mulți invitați importanți: Alb & Negru, Ducu Bertzi, Monica Anghel, actorul Gheorghe Ifrim, Mihai Mărgineanu și maestrul Gheorghe Zamfir. Alături de Monica Anghel, trupa a cântat piesa nou lansată „Cerul peste Noi”.

„Pentru noi a fost o mare bucurie să împărțim scena cu nume mari”

Miță Georgescu spune că toate colaborările trupei au pornit din dorința de a duce muzica Bere Gratis mai departe, în forme noi.

„Da, am colaborat cu alți artiști de-a lungul timpului, chiar în concertele noastre. Bucuria de a fi pe scenă și a cunoaște oameni noi, artiști mari ai României… Pentru noi a fost o mare bucurie să împărțim scena cu nume mari”, a declarat el.

Artistul explică faptul că aceste colaborări au venit firesc, din respect pentru colegii de breaslă.

„Colaborările s-au născut din dorința de a transmite muzica noastră și prin alte forme vocale, instrumentale și prin colegi de breaslă, pe care îi considerăm și respectăm ca niște artiști foarte talentați și foarte mari.”

Colaborarea specială cu Gheorghe Zamfir

Dintre toate colaborările, una are un loc aparte în istoria trupei: cea cu Gheorghe Zamfir.

„Una dintre cele mai frumoase colaborări ale existenței noastre de artiști este cea cu Gheorghe Zamfir”, a spus Miță.

Solistul Bere Gratis a vorbit cu mult respect despre maestrul naiului.

„Cu toată lumea au fost momente aparte. Cu toții am avut o legătură foarte frumoasă. Inclusiv piesele pe care le-am lansat în duet de-a lungul timpului. Dar cea cu Gheorghe Zamfir este specială pentru că el este un artist mai mult decât special. Este un unicat, este un patrimoniu național.”

Bere Gratis, pe scenă la Sighișoara de 1 iunie

Activitatea trupei continuă într-un ritm intens. Pe 1 iunie, Bere Gratis a cântat la Sighișoara, în cadrul carnavalului organizat în cetate.

Mesajul transmis înainte de concert a fost unul simplu și plin de energie:

„Azi, în Sighișoara, toate drumurile duc în cetate. Vă așteptăm în fața scenei, să cântăm și să sărbătorim împreună această zi, cetatea și oamenii locului.”

Evenimentul a confirmat încă o dată legătura trupei cu publicul din toată țara, nu doar cu cel din marile săli de spectacol.

Pe 14 iunie, Bere Gratis cântă în Piața Constituției

Următorul moment important pentru fanii trupei este concertul de la KIMARO Festival 2026. Bere Gratis va urca pe scenă duminică, 14 iunie, în Piața Constituției din București.

„Pregătiți-vă vocile și energia: trupa Bere Gratis Oficial urcă pe scena festivalului KIMARO Festival 2026, pe 14 iunie, în Piața Constituției!”

Festivalul are loc între 12 și 14 iunie și aduce pe scenă mai mulți artiști români importanți. În aceeași zi cu Bere Gratis vor cânta Smiley și Trooper.

Accesul la eveniment este gratuit, însă se face doar pe baza unui pass descărcat online.

După aproape 28 de ani de activitate, Bere Gratis pare să traverseze una dintre cele mai bune perioade ale sale. Concertul aniversar de la Sala Palatului a arătat o trupă matură, dar plină de energie, cu un public fidel și cu o capacitate rară de a aduna generații diferite în fața aceleiași scene.

Miță Georgescu este și acum motorul emoțional al formației, solistul care știe să transforme un concert într-o întâlnire caldă cu publicul. Iar colegii săi, Mihai „Meme” Munteanu, Marian Damian, Robert Anghelescu și Radu Vaștag, completează imaginea unei trupe care nu trăiește doar din nostalgie, ci continuă să cânte, să colaboreze și să își ducă povestea mai departe.

Pentru fani, vara începe cu Bere Gratis în Piața Constituției. Pentru trupă, pare doar un nou capitol într-o istorie care nu s-a oprit „nicio secundă”.

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