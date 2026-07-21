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Doliu în familia lui Miraj Tzunami. A făcut anunțul în urmă cu puțin timp: „Dumnezeu să te ierte!”

De: Emanuela Cristescu 21/07/2026 | 17:48
Doliu în familia lui Miraj Tzunami. A făcut anunțul în urmă cu puțin timp: „Dumnezeu să te ierte!”
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Familia lui Miraj Tzunami traversează una dintre cele mai grele perioade. Tatăl lui Versace, logodnicul fiicei artistului, s-a stins din viață, iar vestea a căzut ca un trăsnet peste apropiați. Gucci, fiica manelistului, nu și-a putut ascunde durerea și a transmis un mesaj sfâșietor în memoria celui pe care îl considera parte din familie.

Tânăra, care s-a logodit anul trecut cu Versace, a fost mereu apropiată de familia iubitului ei. După ce a aflat tragica veste, Gucci a publicat o fotografie cu tatăl logodnicului său. Fiica lui Miraj Tzunami a spus că socrul său a luptat până în ultima clipă și că nu îl va uita niciodată.

„Dumnezeu să te ierte, puternicul nostru. Ai luptat cu viața până în ultima clipă. Vei rămâne în inimile noastre veșnic”, a fost mesajul lui Gucci.

Doliu în familia lui Miraj Tzunami

La scurt timp, secțiunea de comentarii s-a umplut de mesaje de condoleanțe și încurajare pentru familia îndoliată. Printre cei care au transmis gânduri de alinare s-a numărat și Tzancă Uraganu, fratele lui Miraj. Nici Versace nu a găsit cuvinte suficiente pentru a descrie suferința prin care trece. Tânărul și-a luat rămas-bun de la tatăl său printr-un mesaj care a impresionat pe toată lumea.

„Dumnezeu să te ierte, tată, am rămas doar cu amintiri. M-ai distrus, tată”, a scris Versace pe rețelele de socializare.

„Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Tzancă Uraganu.

Fratele lui Tzancă Uraganu este devastat! Cuscrul lui a murit: „Dumnezeu să te ierte, puternicul nostru”
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Miraj Tzunami l-a acceptat cu greu pe Versace

Gucci și Versace formează un cuplu cunoscut în mediul online încă de anul trecut, când și-au anunțat logodna. Povestea lor a atras atunci numeroase reacții, mai ales că fiica lui Miraj Tzunami era minoră. Chiar și așa, manelistul a ales să le respecte decizia și a declarat că îi va susține atunci când vor face pasul cel mare.

Miraj a spus că speră ca fiica lui să fie fericită lângă Versace și că este dispus să-i organizeze nunta la 18 ani. Manelistul a mărturisit că își dorește ca toate tinerele din România să aibă parte de un tată așa permisiv și înțelegător ca el.

„S-au logodit, să fie fericiți. La 18 ani o să fie o petrecere frumoasă și elegantă. Sper să aveți și voi fetelor un tată înțelegător ca mine”, a spus Miraj Tzunami, într-un live, pe TikTok, la acel moment.

Inițial, Miraj n-a acceptat relația dintre fiica lui, Gucci, și Versace. El a cerut ajutorul autorităților după ce tânara a fugit de acasă, dar se pare că lucrurile s-au schimbat și că manelistul a cedat de dragul fiicei lui.

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