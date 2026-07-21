El este Mirel, adolescentul care a căzut de pe un podeț în Suceava. Avea doar 17 ani

Un tânăr din Suceava s-a stins din viață la doar 17 ani. Acesta era din Suceava și a căzut pe o punte veche de peste 60 de ani. Localnicii sunt revoltați, mai ales că au sesizat în repetate rânduri problema și că circulă cu teamă între cele două sate.

O tragedie cumplită a avut loc în Suceava, acolo, un băiat de doar 17 ani a murit, după ce se întorcea de la un meci cu bicicleta. El a traversat un podeț vechi, despre care localnicii spun că este periculos și au anunțat primăria pentru a remedia situația. Scândurile au cedat, iar tânărul a căzut printr-o gaură. Primarul, însă, are o altă ipoteză.

Cine este adolescentul care a murit pe punte în Suceava

Mirel s-a întors din satul vecin, acolo unde s-a dus să vadă finala Cupei Mondiale. El era pe bicicletă și a fost nevoit să traverseze un podeț care face legătura între Bilca și Vicovu de Jos. Scândurile vechi de 60 de ani erau putrezite și balustrada mâncată de rugină i-au fost fatale tânărului.

Băiatul a folosit lanterna telefonului, pentru că nu era o zonă luminată, însă nu a observat că lipseau mai multe scânduri. Mirel a căzut cu bicicleta de la aproape 7 metri înălțime. Acesta a fost găsit câteva ore mai târziu de o prietenă, care a observat lumina telefonului și bicicleta lui Mirel. Tânărul urma să împlinească 18 ani peste două săptămâni.

Dacă nu era telefonul luminat, nu am fi văzut cadavrul, a spus martora.

Ce spune primarul

După ce a aflat despre incident, primarul comunei Bilca a declarat că are o altă ipoteză decât cea presupusă inițial. Acesta este de părere că nu vechimea scândurilor este de vină, ci că cineva le-a smuls intenționat.

Uite aici s-a dus o scândură. A mai rupt cineva o scândură aici. Aici este locul unde a căzut. Un om normal, care merge pe jos, nu are cum să cadă de aici. Eu sunt convins că a fost făcut intenţionat. Cineva le-a scos. Puntea are 60 de ani, am refăcut-o în 2008, a spus Rusu Zaharie, primarul comunei Bilca.

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