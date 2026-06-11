Tragedie în Suceava. O adolescentă de 15 ani a murit carbonizată după ce casa familiei a fost cuprinsă de flăcări. Sora ei de 13 ani a reușit să scape în ultima clipă

O tragedie cutremurătoare a avut loc în noaptea de miercuri spre joi în localitatea Ilișești, județul Suceava. O adolescentă în vârstă de 15 ani și-a pierdut viața după ce locuința în care se afla a fost cuprinsă de un incendiu violent. Sora ei mai mică, în vârstă de 13 ani, a reușit să se salveze în ultimul moment, înainte ca flăcările să distrugă întreaga casă.

Alarma a fost dată în jurul orei 23:00

Incendiul a izbucnit miercuri seară, iar apelul la 112 a mobilizat imediat forțe importante de intervenție.

La fața locului au fost trimise echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, pompieri militari și lucrători ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Ilișești și Ciprian Porumbescu.

Pentru stingerea focului au intervenit cinci autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD.

Potrivit reprezentanților ISU Suceava:

„Au intervenit pompierii militari și lucrătorii SVSU Ilișești și Ciprian Porumbescu cu cinci autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD.”

Casa era cuprinsă în totalitate de flăcări

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat, iar flăcările amenințau să se extindă și la o a doua locuință aflată pe aceeași proprietate.

Pompierii au intervenit pentru localizarea și limitarea incendiului, încercând în același timp să protejeze construcțiile din apropiere.

Din păcate, după stingerea focului, salvatorii au făcut o descoperire dramatică.

„Din nefericire, în interiorul locuinței a fost găsit trupul carbonizat al unei fete în vârstă de 15 ani”, au transmis reprezentanții ISU Suceava.

Sora mai mică a reușit să se salveze

Potrivit informațiilor apărute după intervenție, în momentul izbucnirii incendiului în casă se afla și sora mai mică a adolescentei.

Fata, în vârstă de 13 ani, a reușit să iasă din locuință înainte ca flăcările să cuprindă întreaga construcție, salvându-și astfel viața.

Circumstanțele exacte în care una dintre surori a reușit să scape, iar cealaltă a rămas captivă în interior urmează să fie stabilite de anchetatori.

Locuința a fost distrusă complet

Incendiul a avut consecințe devastatoare pentru familie.

Potrivit pompierilor, casa în care se afla adolescenta a fost distrusă în totalitate pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

„Casa a fost distrusă de flăcări în totalitate, pe o suprafață de aproximativ 50 metri pătrați”, au precizat oficialii ISU.

Flăcările au afectat și o a doua locuință aflată pe aceeași proprietate.

Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat însă extinderea completă a incendiului.

„O a doua locuință, de pe aceeași proprietate, a fost afectată parțial”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Salvatorii au reușit să limiteze propagarea focului și să protejeze o parte din construcție, precum și bunurile aflate în interior.

De la ce ar fi pornit incendiul

După lichidarea ultimelor focare, pompierii au început verificările pentru stabilirea cauzei producerii incendiului.

Primele concluzii indică faptul că tragedia ar fi fost provocată de o defecțiune la instalația electrică.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic produs de un conductor electric defect.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incendiul care a curmat viața adolescentei de 15 ani.

O comunitate în stare de șoc

Moartea fetei a provocat un val de emoție în localitatea Ilișești, unde tragedia a lăsat în urmă o familie îndurerată și o comunitate profund afectată.

În timp ce sora mai mică a reușit să scape cu viață, adolescenta de 15 ani nu a mai avut nicio șansă în fața flăcărilor care au distrus în doar câteva minute locuința familiei.

Ancheta continuă pentru a clarifica toate circumstanțele producerii incendiului și pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

CITEȘTE ȘI: Moartea unui bărbat, după consumul unei brânze artizanale primită cadou de Valentines Day de la soția sa, ajunge în fața judecătorilor. Ce susțin cele două părți

Accident cumplit pe DN6, în Caraș-Severin. O tânără de 24 de ani a murit, iar un copil și un bărbat au fost duși de urgență la spital