Accident cumplit pe DN6, în Caraș-Severin. O tânără de 24 de ani a murit, iar un copil și un bărbat au fost duși de urgență la spital

Un grav accident rutier s-a produs miercuri după-amiază pe DN6, în zona localității Mehadia, județul Caraș-Severin. O coliziune violentă între un autoturism și un TIR s-a soldat cu moartea unei tinere de 24 de ani și rănirea altor două persoane, printre care un copil de aproximativ un an până la trei ani, potrivit informațiilor furnizate de autorități.

Traficul pe una dintre cele mai importante artere rutiere din vestul țării a fost blocat complet timp de mai multe ore.

Impact devastator între un autoturism și un TIR

Accidentul s-a produs în jurul orei 15:30, pe DN6, în afara localității Mehadia. În urma impactului extrem de violent dintre un autotren și un autoturism, echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență la fața locului.

Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, în autoturism se aflau doi adulți și un copil, în timp ce șoferul TIR-ului era conștient.

„Din primele informaţii, în autoturism se aflau trei persoane, respectiv doi adulţi, dintre care unul inconştient, încarcerat, şi un minor, conştient. Şoferul autotrenului este conştient”, au transmis reprezentanții ISU Caraș-Severin.

O tânără de 24 de ani și-a pierdut viața

Cea mai grav afectată a fost o femeie în vârstă de 24 de ani, care se afla pe bancheta din spate a autoturismului. Salvatorii au găsit-o încarcerată și inconștientă între fiarele contorsionate ale mașinii.

Pompierii au reușit să o extragă rapid, însă starea acesteia era critică. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă fără rezultat.

„Victima de sex feminin, găsită încarcerată şi inconştientă, a fost extrasă de către echipajul de descarcerare al ISU Caraş-Severin. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, aceasta a fost declarată decedată”, au precizat reprezentanții ISU Caraș-Severin.

Ulterior, polițiștii au confirmat identitatea victimei.

„În urma impactului, o femeie în vârstă de 24 de ani, pasageră pe bancheta din spate a autoturismului, a decedat”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Șoferul mașinii a fost transportat inconștient la spital

La volanul autoturismului se afla un bărbat în vârstă de 40 de ani. Acesta a suferit răni grave și a fost găsit inconștient de echipajele medicale.

„Cea de-a doua victimă, un bărbat inconştient, a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi transportată la Spitalul Municipal Orşova”, au precizat salvatorii.

Polițiștii au confirmat ulterior că șoferul autoturismului a fost transportat la spital în stare gravă pentru îngrijiri medicale și investigații de specialitate.

Copilul aflat în mașină a supraviețuit impactului

În autoturism se afla și un copil mic, despre care autoritățile au transmis că era conștient în momentul intervenției.

Minorul a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

„Un minor în vârstă de aproximativ un an, conştient, a fost preluat de un alt echipaj SAJ şi transportat la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale”, a anunțat ISU Caraș-Severin.

Alte surse au indicat că micuțul ar avea aproximativ trei ani, însă autoritățile urmează să stabilească exact toate datele privind victimele implicate.

Intervenție de amploare a echipajelor de salvare

La locul tragediei au intervenit pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Băile Herculane și ai Detașamentului de Pompieri Caransebeș.

Au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și mai multe echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Caraș-Severin.

Pe lângă operațiunile de salvare a victimelor, pompierii au asigurat și măsurile de prevenire a incendiilor, fiind semnalate scurgeri de combustibil pe carosabil.

Trafic blocat complet pe DN6

În urma accidentului, circulația rutieră pe DN6, între Orșova și Caransebeș, a fost complet blocată pe ambele sensuri.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că traficul a fost oprit pentru a permite intervenția echipajelor și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

Pentru evitarea zonei, șoferii au fost redirecționați pe ruta alternativă DC31 – Iablanița – DN57B.

Reluarea circulației a fost estimată după finalizarea intervențiilor și degajarea carosabilului.

Șoferul TIR-ului nu consumase alcool

Conducătorul autotrenului a fost testat cu aparatul alcooltest imediat după accident.

„Şoferul TIR-ului a fost testat cu aparatul alcooltest pentru depistarea consumului de alcool, rezultatul fiind negativ”, au transmis polițiștii.

În prezent, oamenii legii desfășoară cercetări pentru a determina cauzele exacte ale accidentului și împrejurările în care s-a produs impactul soldat cu o persoană decedată și două victime transportate la spital.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească toate responsabilitățile în acest caz.

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