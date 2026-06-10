Tragedie în Capitală! Un motociclist în vârstă de 26 de ani a murit după ce a intrat într-un tramvai

Sfârșit tragic pentru un tânăr motociclist din Capitală! Bărbatul în vârstă de 26 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs pe Bulevardul Bucureștii Noi. Acesta a intrat în coliziune cu un tramvai, iar impactul a fost fatal. Cum s-a întâmplat totul?

Accidentul în care motociclistul și-a pierdut viața a avut loc miercuri după-amiază, 10 iunie, în jurul orei 14:00. Accidentul s-a produs pe Bd. Bucureştii Noi din Capitală. În urma celor întâmplate, traficul rutier a fost restricționat pe Bd. Bucureştii Noi, dinspre Şoseaua Chitilei către str. Pajurei.

„Din primele cercetări, a rezultat că un bărbat, în vârstă de 26 de ani, care se deplasa cu motocicleta pe Bulevardul Bucureştii Noi, dinspre Şoseaua Chitila către str. Jiului, în dreptul depoului STB, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu tramvaiul liniei 53, condus de un bărbat în vârstă de 54 de ani, care ieşea din depoul STB”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Sfârșit tragic pentru un motociclist de 26 de ani

Din primele informații, motociclistul a intrat într-un tramvai de pe linia 53, care ieşea din depou, pe Bulevardul Bucureştii Noi. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, iar la fața locului s-au deplasat echipajele de salvare și oamenii legii.

Echipajele medicale au intervenit de urgență și au efectuat manevre de resuscitare asupra motociclistului. Din păcate, în cele din urmă, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața tânărului și a fost declarat decesul la fața locului.

Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind „zero”. În urma celor întâmplate, traficul rutier a fost restricţionat pe Bd. Bucureştii Noi, dinspre Şoseaua Chitilei către str. Pajurei. În acest caz a fost deschisă o anchetă, iar acum poliţiştii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

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