Un copil de 2 ani a fost găsit fără viață într-un apartament din Galați. Ce s-a întâmplat cu micuțul

Tragedie într-un apartament din Galați, unde un copil de aproximativ doi ani a fost găsit decedat. Alți doi minori, în vârstă de 2 și 4 ani, se aflau în stare critică, prezentând semne evidente de subnutriție. În locuință se afla și mama copiilor, cazul fiind acum în atenția autorităților.

Un bărbat, rudă a mamei copiilor, s-a deplasat la locuința acesteia după ce nu a mai reușit să o contacteze telefonic. Întrucât apartamentul era încuiat, a fost solicitată intervenția poliției și a pompierilor pentru acces în interior.

Un copil de 2 ani a fost găsit decedat, iar alți doi minori prezentau semne de sub nutriție

După pătrunderea în locuință, autoritățile au descoperit o situație tragică: un copil de aproximativ doi ani era decedat. Cauzele exacte ale decesului urmează să fie stabilite în urma expertizei medico-legale.

În aceeași locuință, autoritățile au găsit și alți doi minori, în vârstă de aproximativ 2 și 4 ani, care erau conștienți, însă prezentau semne clare de subnutriție. Copiii au fost preluați de echipajele medicale și transportați de urgență la spital, unde primesc îngrijiri de specialitate.

Mama celor trei copii a fost, la rândul ei, preluată de echipajele SMURD după ce a suferit o stare de criză psihică. Potrivit informațiilor, aceasta ar fi fost diagnosticată cu o tulburare depresivă și le-ar fi declarat salvatorilor că nu cunoaște circumstanțele în care a murit copilul găsit decedat. Tatăl minorilor se află la muncă în străinătate.

Copil ucis de un șofer aflat în stare de ebrietate

Un copil a murit în urma unui accident rutier produs în apropierea locuinței, după ce ar fi fost acroșat de un șofer care se afla sub influența alcoolului. Incidentul s-a petrecut la o distanță de mai puțin de 100 de metri de casă.

Potrivit informațiilor din anchetă, conducătorul auto le-ar fi declarat polițiștilor că, în momentul impactului, ar fi crezut că a lovit un câine. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii tragediei.

Bărbatul de 31 de ani a fost reținut de anchetatori și este cercetat pentru mai multe infracțiuni, respectiv ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În urma impactului, un băiat de 12 ani a decedat pe loc. Fratele său, în vârstă de 22 de ani, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

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Ea este adolescenta de 17 ani care a murit după un AVC suferit înainte de a urca pe scenă. Andreea era solistă de muzică populară