Cum arată mormântul lui Adrian Pintea, la 19 ani de la moartea sa. Nici acum nu a fost uitat!

Adrian Pintea continuă să emoționeze România chiar și după moarte. Au trecut aproape 20 de ani de când marele actor s-a stins din viață, însă locul în care își doarme somnul de veci atrage în continuare oameni care vin să îi aducă un ultim omagiu.

Mormântul din Cimitirul Bellu este impecabil întreținut, plin de flori și lumânări, dovadă că artistul nu a fost uitat nici de familie, nici de admiratorii care l-au iubit pentru talentul său uriaș.

Imaginea locului de veci impresionează încă din prima clipă. Totul este îngrijit cu atenție, iar un detaliu aparte le sare imediat în ochi celor care ajung acolo. Crucea neobișnuită, diferită de cele întâlnite în mod obișnuit în cimitir, stârnește numeroase întrebări și ascunde o poveste puțin cunoscută despre regretatul actor.

Cum arată acum Adrian Pintea

Simbolul cu două brațe orizontale este asociat Cavalerilor Templieri, ordin din care Adrian Pintea ar fi făcut parte, iar acest amănunt transformă locul într-unul cu o încărcătură aparte.

Dincolo de cariera care l-a făcut celebru, Adrian Pintea a trăit și o poveste de iubire despre care s-a vorbit ani la rând. Relația cu Lavinia Tatomir a surprins pe toată lumea, mai ales din cauza diferenței de vârstă de 27 de ani. Cu toate criticile, cei doi și-au urmat inimile și au demonstrat că iubirea poate trece peste orice prejudecată.

Lavinia a povestit că întâlnirea cu actorul a fost una pe care nu o poate explica nici astăzi și că cererea în căsătorie a venit într-un moment în care nu se aștepta deloc.

„Când m-a cerut de soție, tocmai împlinisem 20 de ani. Ne-am întâlnit la 3 ianuarie 1997, în miezul iernii…Adrian a rămas fără voce… Mă văzuse la televizor şi îl fascinase darul meu (n.r. bioenergia) şi a dorit imediat să mă cunoască. Întâlnirea noastră a fost foarte stranie, asemeni unei regăsiri peste timp. Ne fascinam reciproc, de fapt! Când m-a cerut de soţie, tocmai împlinisem 20 de ani şi încă îi vorbeam cu dumneavoastră.”, a spus actorul.

Cum a cerut-o de soție

Povestea lor a continuat ca într-un film. Lavinia a spus că, atunci când actorul a cerut-o de soție, primul gând a fost că a format greșit numărul. Ea mărturisit nu putea să creadă că idolul pe care îl admira încă din copilărie îi cere mâna.

Abia după ce și-a dat seama că totul este real, a spus imediat „Da”, iar ulterior avea să afle că Adrian Pintea o iubea de mult timp și așteptase în tăcere momentul potrivit.

„Adrian m-a sunat şi m-a cerut de soţie. Iniţial, am crezut că a încurcat numărul de telefon şi că cererea în căsătorie îi era adresată altei femei. Nu puteam crede! Când m-am convins că este vorba despre mine, fără să mai stau pe gânduri, am spus „Da!” şi am fost fericită! Îl iubeam de copil! Mai târziu, mi-a mărturisit că m-a iubit din prima clipă, că mă visa, că nu înţelegea ce i se întâmplă, că a aşteptat, tăcut, să împlinesc 20 de ani”, a spus el.

Chiar dacă destinul i-a despărțit mult prea devreme, Lavinia a mărturisit că nu a simțit niciodată că actorul a dispărut cu adevărat din viața ei. Ea este convinsă că acesta îi veghează în continuare pașii și că legătura lor nu s-a încheiat odată cu moartea lui.

„Am convingerea fermă că, undeva, în altă parte, Adrian este îngerul meu veghetor și că mi-ar putea influența viața de dincolo de noi, de dincolo de existența asta materială. Nu am dubii. După cum cred foarte tare că avem la dispoziție și liberul arbitru, că putem alege cum să acționăm, gândindu-ne foarte bine la asta înainte. De aceea, nu am ales să trăiesc la întâmplare”, a mai spus acesta.

Pe 8 iunie 2007, sute de oameni l-au condus pe Adrian Pintea pe ultimul drum. Astăzi, la aproape două decenii de la dispariția sa, numele actorului continuă să fie rostit cu respect, iar mormântul său rămâne unul dintre cele mai vizitate din Cimitirul Bellu.

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