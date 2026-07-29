Alertă în România! Marian a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui adolescent în vârstă de 14 ani. Se pare că minorul a fost dat dispărut după ce a plecat de la centrul unde este instituționalizat și nu s-a mai întors. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

În data de 29 iulie, la ora 14:40, oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția Gană Marian-Constantin, în vârstă de 14 ani. Se pare că astăzi, în jurul orei 12.10, în timp ce se afla la vizita periodică la centrul unde este instituționalizat, minorul a plecat de la locația respectivă și nu a mai revenit până în prezent. Îngrijorați, apropiații au dat alarma.

„În cursul acestei zile, ora 15.40, polițiștii Secției 4 Poliție Craiova au fost sesizaţi de un bărbat, de 61 de ani, din comuna Ciupercenii Noi, cu privire la faptul că minorul, GANĂ MARIAN-CONSTANTIN, de 14 ani, în cursul acestei zile, în jurul orei 12.10, în timp ce se afla la vizita periodică la centrul unde este instituționalizat, a plecat de la locația respectivă și nu a mai revenit până în prezent”, au transmis oamenii legii.

Potrivit informațiilor oferite de către autorități, semnalmentele lui Gană Marian-Constantin sunt: înălțime – 175 cm, greutate – 60 kg, corp atletic, păr negru, scurt, ochi căprui. La momentul dispariției, minorul purta: pantaloni scurți albaștri, un tricou negru și adidași albi.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Gană Marina-Constantin este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Gană Marian-Constantin. Este lege

Cine îl vede pe Gană Marina-Constantin este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

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