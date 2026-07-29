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Alertă în România! Marian a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

De: Alina Drăgan 29/07/2026 | 22:15
Alertă în România! Marian a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
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Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui adolescent în vârstă de 14 ani. Se pare că minorul a fost dat dispărut după ce a plecat de la centrul unde este instituționalizat și nu s-a mai întors. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

În data de 29 iulie, la ora 14:40, oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția Gană Marian-Constantin, în vârstă de 14 ani. Se pare că astăzi, în jurul orei 12.10, în timp ce se afla la vizita periodică la centrul unde este instituționalizat, minorul a plecat de la locația respectivă și nu a mai revenit până în prezent. Îngrijorați, apropiații au dat alarma.

„În cursul acestei zile, ora 15.40, polițiștii Secției 4 Poliție Craiova au fost sesizaţi de un bărbat, de 61 de ani, din comuna Ciupercenii Noi, cu privire la faptul că minorul, GANĂ MARIAN-CONSTANTIN, de 14 ani, în cursul acestei zile, în jurul orei 12.10, în timp ce se afla la vizita periodică la centrul unde este instituționalizat, a plecat de la locația respectivă și nu a mai revenit până în prezent”, au transmis oamenii legii.

Potrivit informațiilor oferite de către autorități, semnalmentele lui Gană Marian-Constantin sunt: înălțime – 175 cm, greutate – 60 kg, corp atletic, păr negru, scurt, ochi căprui. La momentul dispariției, minorul purta: pantaloni scurți albaștri, un tricou negru și adidași albi.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Gană Marina-Constantin este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Gană Marian-Constantin. Este lege

Cine îl vede pe Gană Marina-Constantin este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

 

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