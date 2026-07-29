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Ariana Grande îi dă în judecată pe hackerii care i-au furat zeci de melodii nelansate. Ce acuzații le aduce artista

De: Daniel Matei 29/07/2026 | 22:10
Ariana Grande îi dă în judecată pe hackerii care i-au furat zeci de melodii nelansate. Ce acuzații le aduce artista
Sursa foto: Profimedia
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Ariana Grande a deschis o acțiune în instanță împotriva unor hackeri necunoscuți pe care îi acuză că, timp de mai mulți ani, i-au furat melodii nelansate, fotografii private și înregistrări video, pe care ulterior le-ar fi vândut online pentru sume importante de bani.

Ariana Grande, în război cu hackerii

Potrivit The Guardian, plângerea a fost depusă la un tribunal din Los Angeles, iar persoanele vizate sunt identificate deocamdată doar sub numele generic de „John Doe”. Prin proces, artista încearcă să afle identitatea celor responsabili și să îi tragă la răspundere.

Conform documentelor depuse în instanță, hackerii ar fi obținut acces la conturile digitale ale mai multor colaboratori apropiați ai cântăreței, inclusiv fotografi și producători.

Avocații susțin că, doar în 2023, au fost furate și postate în mediul online 45 de melodii nelansate ale Arianei Grande. De asemenea, au fost sustrase fotografii private, imagini din culisele videoclipurilor și sesiuni de înregistrări, precum și alte materiale care nu erau destinate publicului.

Plângerea mai arată că materialele ar fi fost vândute pe dark web pentru „sume semnificative de bani”, iar artista susține că aceste acțiuni i-au provocat prejudicii importante atât pe plan profesional, cât și personal.

Ariana Grande: „Mi-au provocat prejudicii ireparabile”

În documentele depuse în instanță, echipa juridică a artistei descrie atacurile informatice drept o „invazie malițioasă a vieții private”, care i-a afectat grav cariera.

„Această invazie malițioasă a vieții private a doamnei Grande și perturbarea carierei sale i-au provocat prejudicii substanțiale și ireparabile. Însușirea și divulgarea neautorizată a acestor materiale reprezintă o încălcare a identității și a creației sale artistice, precum și a relației speciale dintre ea și fanii săi”, se arată în plângere.

Un apropiat al artistei a declarat pentru People că procesul urmărește nu doar identificarea celor implicați, ci și descurajarea unor astfel de atacuri împotriva altor artiști.

„Procesul este menit să descurajeze astfel de fapte pe viitor, nu doar împotriva Arianei, ci și împotriva numeroșilor artiști care au fost victime ale unor invazii similare ale vieții private și ale furtului creațiilor lor”, a precizat sursa.

În trecut, Ariana Grande a vorbit și despre melodia „Fantasize”, care a ajuns ilegal pe internet înainte de a fi lansată oficial. Artista declara atunci că piesa fusese scrisă pentru un proiect de televiziune și că a fost „furată”, avertizându-i pe cei responsabili că vor răspunde în fața legii.

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