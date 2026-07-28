Deși milioane de oameni îl cunosc pe Morgan Freeman pentru vocea sa inconfundabilă și rolurile sale emblematice, actorul de la Hollywood a devenit și un susținător neașteptat al uneia dintre cele mai mici, dar și cele mai importante viețuitoare de pe planetă.

Îngrijorat de declinul populațiilor de albine la nivel mondial, Freeman și-a transformat ferma de 50 de hectare din statul Mississippi într-un refugiu conceput pentru a le oferi albinelor un habitat sigur, scrie Times of India.

Morgan Freeman și-a deschis un sanctuar pentru albine

Demersul său a atras atenția asupra rolului esențial pe care albinele îl joacă în polenizare și în producția de alimente, încurajând discuții despre modul în care fiecare persoană poate contribui la protejarea acestor polenizatori indispensabili.

Freeman i-a încurajat, de asemenea, pe proprietarii de locuințe să planteze flori autohtone, prietenoase cu polenizatorii, chiar și în grădini de dimensiuni reduse, susținând că măsurile de conservare nu necesită suprafețe întinse de teren, ci doar dorința de a face loc albinelor.

În 2014, el a adus 26 de stupi din Arkansas și a început să amenajeze proprietatea astfel încât insectele să găsească hrană pe tot parcursul anului.

De ce refuză Morgan Freeman să recolteze mierea albinelor

Spre deosebire de majoritatea apicultorilor, Morgan Freeman spune că nu este interesat să producă miere. Scopul său este ca albinele să trăiască într-un mediu sigur și să contribuie la polenizarea plantelor.

Pe proprietatea sa au fost plantați arbori de magnolie, lavandă, trifoi și alte plante care oferă nectar și polen. Atunci când este necesar, actorul le asigură apă și sirop de zahăr pentru a le ajuta să supraviețuiască.

Freeman a povestit, în trecut, că nici măcar nu poartă echipament special atunci când îngrijește stupii și că, până acum, albinele nu l-au înțepat.

„Nu încerc să le iau mierea sau să le deranjez. Le hrănesc doar și cred că ele înțeleg asta”, a spus actorul într-un interviu mai vechi.

De ce sunt albinele atât de importante

Specialiștii avertizează că albinele sunt esențiale pentru ecosisteme și pentru producția de alimente, deoarece polenizează numeroase plante și culturi agricole. În ultimii ani, populațiile acestora au scăzut din cauza utilizării pesticidelor, distrugerii habitatelor, paraziților și schimbărilor climatice.

Prin inițiativa sa, Morgan Freeman încearcă să atragă atenția asupra importanței protejării polenizatorilor și îi încurajează pe oameni să planteze flori și plante prietenoase cu albinele, demonstrând că și gesturile mici pot avea un impact asupra mediului, mai notează sursa citată.

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