Grecia, lovită de un „dom de căldură”. Când sunt așteptate temperaturi de 44°C

Românii care și-au rezervat o vacanță în Grecia în luna august trebuie să știe că această țară se pregătește să înfrunte un val extrem de caniculă. Temperaturile ajung și la 44 de grade, din cauza unui „dom de căldură” ce va cuprinde aproape toată țara. Când sunt așteptate temperaturi record?

Prognozele meteo indică dezvoltarea unui „dom de căldură” deasupra Greciei, în prima săptămână din august 2026, care ar putea aduce temperaturi de peste 44 de grade Celsius. Hărțile meteorologice indică una dintre cele mai intense invazii de aer cald din ultimii ani, ce va aduce temperaturi extreme.

De asemenea, hărțile presiunii atmosferice arată dezvoltarea unui sistem anticiclonic care va menține aerul fierbinte blocat deasupra Greciei.

Grecia, lovită de un „dom de căldură”

„Domul de căldură” format deasupra Balcanilor și estului Mediteranei acționează ca o capcană pentru masele de aer cald, care sunt comprimate și încălzite suplimentar. În Grecia, valul de căldură extremă își va face simțită prezența încă de la începutul lunii august.

Mai exact, potrivit estimărilor făcute de meteorologi, ziua de luni, 3 august, va marca începutul valului extrem de caniculă. În zonele de câmpie din Grecia continentală, temperaturile maxime ar putea ajunge la 36-38 grade Celsius, existând condiții anticiclonice în special în regiunea Peloponezului.

Mai apoi, marți, 4 august, canicula se intensifică, iar valul de căldură va acoperi regiuni precum Macedonia, Tesalia, Grecia Centrală și zona Mării Egee. Temperaturile maxime vor ajunge local la 39-40 de grade Celsius.

Meteorologii avertizează că temperaturile vor crește de la o zi la alta. Miercuri, 5 august, maximele ar putea ajunge la 41-43 grade Celsius în zonele depresionare și în regiunile de câmpie. Ziua de 6 august va aduce vârful episodului de caniculă, iar la nivelul solului termometrele ar putea indica 42-44 grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în câmpiile din Tesalia, Ftiotida, Beoția și Peloponez.

Și vineri, 7 august, „domul de căldură” va continua să influențeze centrul și sudul Greciei, precum și zona Mării Egee. Pe de altă parte, în nord-estul țării este posibilă o ușoară scădere a temperaturilor, însă termometrele vor indica peste 40 de grade Celsius în majoritatea regiunilor.

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