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Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea după despărțirea de Mattia. A postat prima imagine cu noul bărbat din viața ei

De: Elisa Tîrgovățu 28/07/2026 | 22:56
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea după despărțirea de Mattia. A postat prima imagine cu noul bărbat din viața ei
Cristina Scarlevschi iubește din nou. Fosta ispită de la „Insula iubirii” s-a afișat alături de un bărbat misterios / Sursa foto: Social media
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Cristina Scarlevschi pare să fi lăsat în urmă relația cu Mattia Carnessali și să fi început un nou capitol în viața sentimentală. Fosta ispită de la „Insula iubirii” a surprins urmăritorii după ce a publicat pe rețelele de socializare o imagine tandră alături de un bărbat a cărui identitate nu a fost dezvăluită.

Alături de fotografie, aceasta a transmis un mesaj cu tentă romantică. Ea a mărturisit că brațele partenerului îi oferă liniștea și confortul de care are nevoie. Apariția lor a stârnit imediat curiozitatea fanilor, care au observat apropierea dintre cei doi.

Cristina Scarlevschi se bucură de un nou început în viața personală. După o perioadă în care a ales să fie discretă și să nu își expună viața amoroasă, fosta ispită de la „Insula iubirii” pare că și-a regăsit fericirea alături de o persoană specială.

De curând, aceasta a lăsat să se înțeleagă, printr-o postare în mediul online, că trăiește din nou o poveste de dragoste, oferindu-le urmăritorilor un prim indiciu că nu mai este singură.

Participarea la „Insula iubirii” a făcut-o cunoscută publicului larg, iar apariția sa în cadrul emisiunii nu a trecut neobservată. Chiar dacă, în general, preferă să își țină viața privată departe de ochii curioșilor, de această dată Cristina Scarlevschi a ales să împărtășească un moment special cu cei care o urmăresc, publicând o imagine care a stârnit imediat reacții și întrebări din partea fanilor.

Fotografia publicată o surprinde pe Cristina Scarlevschi într-un moment de tandrețe alături de un bărbat a cărui identitate nu a fost dezvăluită. Cei doi admiră împreună un peisaj spectaculos, în timp ce se îmbrățișează, iar deși chipul partenerului rămâne ascuns, apropierea dintre ei și atmosfera romantică din imagine lasă să se înțeleagă că fosta ispită traversează o perioadă plină de împlinire pe plan sentimental.

Vedeta a descoperit leacul care nu se vinde în farmacii

Alături de fotografia distribuită în mediul online, Cristina Scarlevschi a transmis și un mesaj cu puternică încărcătură emoțională. Fosta ispită a sugerat că îmbrățișarea partenerului îi oferă liniștea și echilibrul pe care nu le poate găsi nicăieri altundeva. Astfel, a lăsat să se înțeleagă cât de importantă este prezența acestuia în viața sa.

„Așa arată leacul care nu se vinde în farmacii’, a scris ea la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram.

Sursa foto: Social media

Cum arată bărbatul ideal pentru Cristina Scarlevschi

Cu ceva timp în urmă, Cristina Scarlevschi vorbea deschis despre calitățile pe care și le dorește la viitorul partener. Fosta ispită de la „Insula iubirii” spunea că nu are așteptări ieșite din comun. Ea își dorește un bărbat alături de care să se simtă în largul ei, apreciată și în deplină armonie.

„Cel mai important lucru este să lucrezi la capitolul „Eu’, să îți dai seama de ce ai nevoie cu adevărat. În primul rând, să te împlinești pe tine însuți, să fii eliberat spiritual și emoțional și când ești aici, tu nu ai nevoie, nu ai necesități.

Când o să fii liberă aici (n.r.: arată spre inimă), o să vezi că o vină bărbatul pe care o să-l vezi în față și o să-i spui: Te aleg pe tine. Nu am nevoie de tine, dar pe aleg pe tine”, a explicat Cristina Scarlevschi.

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