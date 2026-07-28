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Adi de la Vâlcea, victima unei rețele de crimă organizată. Dosarul are rădăcini până în Spania

De: Keva Iosif 28/07/2026 | 21:35
Adi de la Vâlcea, victima unei rețele de crimă organizată. Dosarul are rădăcini până în Spania
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După ce și-a cumpărat mașina visurilor, de care era atât de fascinat încât spunea că pare făcută de „un extraterestru”, Adi de la Vâlcea s-ar fi trezit fără ea, dar și cu o gaură serioasă în buzunar! Motivul? Cei care i-au vândut spectaculosul Land Rover Defender sunt acuzați că făceau parte dintr-o grupare care aducea din Spania bolizi proveniți din infracțiuni și îi băga în circuit cu ajutorul unor acte false. Iar manelistul a ajuns una dintre victimele lor. CANCAN.RO are detalii!

În 2021, manelistul nu-și mai încăpea în piele de bucurie, tocmai renunțase la Corvette și pusese mâna pe un Land Rover Defender First Edition, bolid pe care l-a prezentat imediat fanilor.

„Am o veste astăzi… nu știu dacă e bună, dacă e rea. Pentru mine e bună. Am vândut Corvette-ul și ce mașină credeți că mi-am luat?”, le spunea Adi de la Vâlcea celor care îl urmăreau.

Cântărețul recunoștea că mașinile sunt slăbiciunea lui și că, de-a lungul anilor, ar fi avut peste 200 de autoturisme.

„Trebuie să avem și noi un viciu, iar al meu este mașinile. Am avut peste 200 de mașini, fără exagerare și fără să fiu samsar de mașini”.

Adi de la Vâlcea a văzut în capcana unor samsari / Sursa foto: Social media

Noul Defender îl cucerise însă complet. Manelistul era atât de impresionat de cum arăta mașinii, încât glumea că nu putea fi făcută de mâna omului.

„Uitați-vă la asta ce au putut să-i facă. Alea erau făcute de oameni și asta sigur e făcută de un extraterestru”, spunea artistul.

Numai că bolidul „extraterestru” avea să ascundă o poveste … penală!

A pierdut și Corvette-ul, dar și 10.000 de euro

Pentru că mulț ani mai târziu s-a aflat că ”samsarii” de la care Adi de la Vâlcea și-a cumpărat bolidul sunt, de fapt, niște escroci care ar fi adus mașini din Spania, provenite din infracțiuni, și le băgau în circuit cu acte false.

Gruparea infracțională a fost trimisă în judecată și așa am aflat că manelistul a fost pe lista clienților țepuiți.

Potrivit procurorilor, acesta ar fi dat la schimb un Chevrolet Corvette C7 și ar fi plătit, pe deasupra, încă 10.000 de euro. În schimb, a primit Defenderul, fiind convins că mașina are o proveniență perfect legală.

În rechizitoriu se arată că unul dintre inculpați ar fi „indus în eroare persoana vătămată” la vânzarea Land Roverului, prin prezentarea drept adevărată a informației că bolidul „are proveniență licită”.

Pentru mașină ar fi fost folosită o factură redactată în limba spaniolă, potrivit căreia autoturismul fusese cumpărat de la o societate din Spania pentru 54.450 de euro. Procurorii susțin însă că actul era fals.

În dosar se arată că persoana care s-a ocupat de mașină ar fi cunoscut „caracterul fals al documentelor de proveniență” și le-ar fi folosit la serviciul de înmatriculări.

Manevra ar fi mers atât de departe, încât, pe baza hârtiilor prezentate, ar fi fost emis un certificat de înmatriculare care indica un proprietar ce nu corespundea realității.

Potrivit anchetatorilor, inculpatul l-ar fi determinat pe funcționarul de la înmatriculări, care nu știa ce se ascunde în spatele actelor, „să întocmească și să emită un certificat de înmatriculare în care să ateste un fapt ce nu corespunde adevărului”.

Procurorii susțin că în spatele afacerii se afla o grupare formată în jurul a trei frați, cărora li s-ar fi alăturat ulterior alte persoane. Rețeaua ar fi introdus în țară autoturisme de lux venite din Spania și le-ar fi vândut mai departe unor cumpărători de bună-credință.

În rechizitoriu se vorbește despre nouă mașini despre care anchetatorii spun că „provin din săvârșirea de infracțiuni comise pe teritoriul Spaniei”.

De la bucurie, direct în dosarul procurorilor

Când și-a prezentat Defenderul, Adi de la Vâlcea era convins că tocmai făcuse una dintre cele mai spectaculoase achiziții din garajul său.  Ani mai târziu, exact bolidul cu care se mândrea în fața fanilor apare într-un dosar cu acuzații de grup infracțional organizat, înșelăciune, spălare de bani, tăinuire și falsuri.

Astfel, „mașina făcută de un extraterestru” s-ar fi transformat într-o țeapă cât se poate de reală. Iar Adi de la Vâlcea a ajuns să-și caute dreptatea în instanță, în calitate de parte civilă.

Povestea Defenderului nu i-a tăiat însă lui Adi de la Vâlcea pofta pentru mașini spectaculoase. Dimpotrivă! După bolidul care i-a adus bătăi de cap și l-a transformat în parte civilă într-un dosar penal, manelistul și-a dus pasiunea la un cu totul alt nivel.

În luna aprilie, artistul le-a prezentat recent fanilor cea mai scumpă mașină pe care a avut-o vreodată: un Rolls-Royce Spectre electric, al cărui preț poate trece lejer de 400.000 de dolari. Bolidul alb, cu interior albastru și celebrul plafon care imită un cer înstelat, a reprezentat pentru cântăreț îndeplinirea unui vis mai vechi.

„Cea mai frumoasă mașină din viața mea. Știți că este Rolls-Royce Spectre electric. Este o mașină… nu am avut. Și mi-am dorit”, le-a spus Adi de la Vâlcea celor care îl urmăresc pe rețelele sociale.

NU RATA – Adi de la Vâlcea, achiziție de sute de mii de euro. Cum arată bolidul de lux: „E o mare realizare”

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