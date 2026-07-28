Artistul din România și „managerul țepar”, la cuțite de la 1 milion de euro: ”Și Otilia Bilionera a fost în aceeași situație!

Aproape 500.000 de euro! Atât susține Mario Joy, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că are de recuperat de la fostul impresar, în războiul de un milion de euro. Artistul a povestit cum relația profesională s-a transformat într-un adevărat coșmar, de ce nu mai primește niciun răspuns din partea fostului colaborator și cum stresul i-a afectat grav sănătatea. În timp ce cântărețul locuiește cu chirie, fostul impresar s-ar afișa cu o viață de lux și fără nicio grijă.

În aceeași situație se află și artista Otilia Bilionera, care a fost impresariată de același manager. Mario Joy susține că a descoperit neregulile în timpul unui concert, când, din cauza unor probleme tehnice, a ajuns să vadă contractul încheiat pentru eveniment. Artistul spune că i se comunicase că onorariul era de 1.500 de euro, însă în contract era trecută o sumă mult mai mare. Cântărețul afirmă că a încercat să rezolve situația pe cale amiabilă, însă fostul impresar a refuzat în repetate rânduri întâlnirile. În cele din urmă, susține că nu i-a rămas altă variantă decât să se adreseze instanței pentru a-și recupera drepturile financiare. Mai mult, Mario Joy afirmă că, în unele cazuri, fostul impresar solicita organizatorilor onorarii foarte mari pentru prestațiile sale, iar din cauza acestor pretenții financiare ar fi pierdut numeroase concerte.

„Când cineva ajunge să locuiască pe spatele tău într-o casă de sute de mii de euro, în timp ce tu stai cu chirie, este imposibil să nu te afecteze”

Mario Joy spune că nu își dorește altceva decât să își recupereze banii și ca justiția să își urmeze cursul. Artistul afirmă că nu caută răzbunare și nici un conflict fără sfârșit, ci doar ca adevărul să iasă la iveală, fiecare să își asume responsabilitatea pentru faptele sale și, în cele din urmă, fiecare să își vadă de drumul lui.

CANCAN: Ce s-a întâmplat?

Mario Joy: Eu și fostul meu manager am reziliat contractul cu casa de discuri acum șase ani. Pe scurt, m-a înșelat financiar. Eu am încercat să rezolv totul pe cale amiabilă. I-am spus: „Hai să nu ajungem în instanță. Hai să ne întâlnim, să lămurim ce s-a întâmplat și să-mi dai banii care mi se cuvin.”

CANCAN: Cum te-a înșelat?

Mario Joy: Din toate încasările. Toți banii treceau prin el, iar eu nu aveam control asupra sumelor reale.

CANCAN: Cum ți-ai dat seama?

Mario Joy: Atât eu, cât și Otilia Bilionera, eram impresariați de aceeași persoană și am început să observăm anumite lucruri. Primul semn a fost la un concert în Bulgaria. Managerul mi-a spus că pentru acel concert s-au încasat 1.500 de euro. Dintr-o întâmplare, am aflat că suma reală era de 2.500 de euro. Totul a pornit de la o discuție legată de faptul că nu aveam microfon pe scenă. Sunetistul spunea că nu fusese solicitat, iar eu i-am spus că nu este adevărat. L-am sunat pe manager, iar el, încercând să-mi demonstreze că are dreptate, mi-a arătat contractul cu organizatorul. Atunci am văzut și suma reală. Acela a fost primul semn de întrebare, deși atunci am încercat să-mi spun că poate a fost doar o situație izolată. După ce am încheiat colaborarea cu el, am început să aflu tot mai multe. Am descoperit că cerea sume mult mai mari decât cele pe care mi le comunica mie. Eu nu am știut niciodată, în realitate, pe ce onorariu eram vândut la concerte.

CANCAN: Dar impresarii nu își opresc, în mod normal, un comision?

Mario Joy: Da, dacă sunt intermediari și îți găsesc un concert, este firesc să își oprească un comision. Dar el nu era intermediar. Era managerul meu direct. De fiecare dată când îl întrebam pe câți bani cânt, îmi răspundea: „Lasă, Mario, nu trebuie să știi tu. Dacă vine vreun control, mă ocup eu, rezolv eu tot.”

CANCAN: Proceda la fel și cu Otilia?

Mario Joy: Da. Eram amândoi în aceeași situație. Ulterior am aflat că refuza inclusiv concerte foarte bine plătite. De exemplu, aveam foarte multe solicitări din Rusia. Organizatorii ofereau câte 5.000 de euro pe concert, dar el cerea 10.000. Evident că nimeni nu era dispus să plătească atât, pentru că la vremea aceea aveam una-două piese cunoscute, nu eram un artist cu zece hituri în Rusia. Eu aș fi fost foarte mulțumit cu acei 5.000 de euro. Dacă faci un calcul la zece concerte, vorbim deja despre sume foarte importante. Situația aceasta a durat aproximativ cinci ani. Când am realizat ce se întâmplă, i-am spus că vreau să lămurim totul. Am reziliat contractul de comun acord. După aceea trebuia să ne întâlnim. Am și acum mesajele în telefon în care îmi promitea că vine cu laptopul și îmi arată toate încasările, ca să-mi dea ceea ce mi se cuvine. Conform contractului, eu trebuia să primesc 50% din tot ceea ce producea activitatea artistică a lui Mario Joy. Nu am primit niciodată acești bani și, pe lângă asta, eram înșelat și la onorariile concertelor.

CANCAN: Te-ai îmbolnăvit în perioada aceea?

Mario Joy: Da. Toată situația asta a însemnat foarte mult stres. Când vezi că tu ești artistul care muncește, creează și aduce banii, iar altcineva ajunge să locuiască într-o casă de sute de mii de euro, în timp ce tu stai cu chirie, este imposibil să nu te afecteze. Eu am rămas cu diabet, o boală pe care trebuie să o țin sub control toată viața.

„Eu trebuia să primesc 50% din tot ceea ce producea activitatea artistică a lui Mario Joy”

CANCAN: Ce spune el despre toate aceste acuzații?

Mario Joy: Neagă totul. Spune că problemele mele de sănătate nu au nicio legătură cu el și că sunt doar consecința stresului. Dar exact despre asta vorbesc: stresul și frustrarea generate de ceea ce am descoperit. Mai mult, un om foarte important din industrie mi-a spus direct: „Îi ofeream zece concerte a câte 5.000 de euro fiecare, dar el insista să ceară 10.000. I-am spus că este nebun și că nu va primi niciodată suma aceea.”

CANCAN: Ce sumă consideri că îți datorează?

Mario Joy: Din calculele făcute, în toată perioada s-au generat peste un milion de euro. Conform contractului, jumătate din acești bani ar fi trebuit să îmi revină mie. Eu i-am spus încă de atunci că, dacă nu rezolvăm amiabil, vom ajunge în instanță. Nu vorbim despre sume nesemnificative. Și în prezent el continuă să încaseze bani de pe urma muncii mele, pentru că masterele sunt înregistrate pe firma lui și deține drepturile asupra lor. Trebuia să ne întâlnim într-o zi. Mi-a spus că vine, apoi nu a mai apărut. Ultimul lui mesaj a fost: „Da, o să vin, sunt bărbat. Mai lasă-mă câteva zile.” Au trecut șase ani de atunci. Dacă mai există justiție în țara asta, sper ca adevărul să iasă la iveală. Eu susțin că am toate probele necesare. Am încercat să rezolv totul pe cale amiabilă, însă el nu a vrut să-mi dea banii pe care consider că îi datorează.

NU RATA: Război total între un artist celebru și fostul manager! Cântărețul vrea despăgubiri de 100.000 €: „M-am îmbolnăvit de diabet pe fondul supărării și al stresului”

CITEȘTE ȘI: Otilia Bilionera: „E nevoie și de bani ca să faci copii”. Artista a pus tratamentele de fertilizare pe plan secund