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Cum a ajuns o fostă nr. 1 WTA să își piardă averea de 36 de milioane de euro din cauza fostului soț. „Am fost orbită de iubire”

De: Daniel Matei 28/07/2026 | 18:47
Cum a ajuns o fostă nr. 1 WTA să își piardă averea de 36 de milioane de euro din cauza fostului soț. „Am fost orbită de iubire”
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Fosta lideră WTA Arantxa Sánchez Vicario a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, mărturisind că a ajuns să piardă o avere estimată la 36 de milioane de euro și susținând că fostul său soț este principalul responsabil pentru situația în care s-a aflat.

Potrivit ProSport, fosta mare campioană spaniolă spune că a avut încredere deplină în fostul său soț, Josep Santacana, căruia i-a lăsat administrarea tuturor finanțelor familiei.

Fosta jucătoare de tenis spune că și-a lăsat fostul soț să administreze toate aspectele financiare ale familiei, fără să verifice modul în care erau gestionate bunurile și conturile.

„Am fost orbită de iubire”, a mărturisit Arantxa Sánchez Vicario, explicând că a avut încredere totală în omul cu care era căsătorită și că nu și-a imaginat niciodată că va ajunge într-o asemenea situație.

Sursa foto: Profimedia

Sportiva susține că, în timp, averea sa s-a risipit, iar atunci când a realizat ce se întâmplase era deja prea târziu pentru a mai recupera mare parte din bani.

„Este adevărat, aceasta este suma care a apărut în presă (n.r. – 36.000.000 de euro). M-am concentrat pe tenis și nu am gestionat niciodată partea financiară, pentru că nu am știut cum”, a spus aceasta.

Condamnată la închisoare cu suspendare

În 2023, Arantxa Sánchez Vicario și fostul său soț au fost găsiți vinovați într-un dosar privind ascunderea unor bunuri pentru a evita plata unei datorii către o bancă. O instanță din Barcelona a condamnat-o pe fosta campioană la doi ani de închisoare cu suspendare, în timp ce Josep Santacana a primit o pedeapsă cu executare.

Arantxa Sánchez Vicario a susținut pe tot parcursul procesului că nu a participat la administrarea averii și că toate deciziile financiare au fost luate de fostul său soț.

„A fost un șoc. A trebuit să merg la terapie. Nu-mi venea să cred. A fost ca și cum m-aș fi trezit dintr-un vis și m-aș fi gândit: «Nu mi se poate întâmpla mie asta»”, a povestit fosta sportivă.

Arantxa Sánchez Vicario este una dintre cele mai importante jucătoare din istoria tenisului feminin. Spaniola a fost lider mondial WTA și a câștigat patru titluri de Grand Slam la simplu – trei la Roland Garros și unul la US Open – precum și numeroase trofee la dublu și medalia de argint la Jocurile Olimpice.

În prezent, fosta campioană spune că încearcă să își reconstruiască viața și speră ca experiența prin care a trecut să fie un avertisment pentru alte persoane care aleg să lase administrarea completă a finanțelor în mâinile partenerului de viață.

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