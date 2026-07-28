Doliu în lumea filmului! Actorul de 43 de ani a fost găsit mort pe acoperișul locuinței sale

Actorul taiwanez Wang Kai, devenit cunoscut publicului larg datorită rolului din drama „Bittersweet Destiny”, a murit la vârsta de 43 de ani.

Duminică, 26 iulie, poliția a fost alertată cu privire la un deces produs la locuința actorului din districtul Da’an, Taipei. Ajunși la adresă, oamenii legii l-au descoperit pe Wang Kai — al cărui nume real era Wang Chien-lung — decedat pe acoperișul clădirii.

Actorul a fost declarat mort chiar la domiciliul său. Potrivit autorităților, primele verificări nu au indicat existența unor leziuni vizibile sau a unor urme de pătrundere forțată în imobil. Cauza exactă a morții nu a fost stabilită deocamdată. Aceasta urmează să fie clarificată în urma unei examinări medico-legale programate în perioada următoare.

Actorul a decedat la scurt timp după filmări

Wang Kai se afla în timpul filmărilor pentru noua producție dramatică „Bittersweet Destiny”, unul dintre proiectele care i-au consolidat popularitatea. Potrivit informațiilor disponibile, acesta a încheiat filmările pentru episodul programat sâmbătă, 25 iulie, în jurul orei 17:00, după care a părăsit platoul.

Serialul „Bittersweet Destiny” urmărește povestea restaurantului Wu Xiu Yuan, un local celebru fondat de maestrul bucătar Wan Ki Shi, interpretat de Liu Hanqiang, și gestionat de cei cinci discipoli ai săi. La 25 de ani după perioada de glorie a restaurantului, vechile conflicte și resentimente ies din nou la suprafață. Foștii ucenici ajung să-și urmeze propriul drum.

Echipa de producție a aflat despre dispariția actorului prin intermediul reprezentantului său, duminică, înainte ca filmările programate pentru acea zi să înceapă. Reprezentanții SET au transmis un mesaj de condoleanțe, rememorând aportul important pe care Wang l-a avut în cadrul producțiilor postului și precizând că vor sprijini familia în organizarea ceremoniei funerare.

Wang a intrat în lumea televiziunii în anul 2001, odată cu rolul din drama „Lavender”, difuzată de SET. De-a lungul anilor, el a devenit unul dintre numele cunoscute ale divertismentului taiwanez. Actorul a câștigat aprecierea publicului și și-a consolidat o carieră de succes.

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