A fost finalizată ancheta în cazul pilotului Sorin Bochiș, care a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în Orăștie. Ce a descoperit AIAS

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a încheiat investigația privind evenimentul aviatic din 15 iulie 2025, care a avut loc în zona Arsenal Park, lângă municipiul Orăștie, județul Hunedoara, și a făcut public raportul final de analiză a accidentului.

Accidentul s-a soldat cu decesul pilotului Sorin Bochiș, în timp ce persoana care îl însoțea în aeronavă a fost preluată de echipele de intervenție și dusă la spital în stare gravă. Potrivit datelor, pilotul acumulase 544 de ore de zbor pe aeronave ultraușoare, nivel de experiență considerat relevant pentru această categorie de aviație.

În pofida experienței acumulate, Bochiș a încălcat o serie de prevederi de bază privind operarea aeronavelor, iar accidentul din 2025 i-a fost fatal, la vârsta de 60 de ani.

Bochiș a ajuns în comă în urma unui alt incident aviatic

În 2018, pilotul a supraviețuit unui alt accident produs în județul Suceava. La acel moment, Bochiș a fost transportat la spital în stare de comă, în timp ce pilotul celeilalte aeronave implicate și-a pierdut viața.

Aeronava implicată în accidentul de la Arsenal Park era un model Aerospool WT-9 Dynamic Club T, fabricat în anul 2005 de producătorul slovac Aerospool. Aparatul era realizat din fibră de carbon și avea o configurație cu aripă joasă, cabină închisă pentru două persoane dispuse alăturat și tren de aterizare fix, de tip triciclu.

Avionul aparținea unei persoane fizice și era utilizat în regim privat. La ultima inspecție tehnică, efectuată la 16 noiembrie 2024, aeronava acumulase 1.961 de ore de zbor, iar verificarea realizată de un inspector autorizat a confirmat conformitatea cu normele de navigabilitate aplicabile.

Autorizația de zbor, eliberată la 9 decembrie 2024 și aflată în perioada de valabilitate la momentul accidentului, permitea efectuarea de zboruri particulare, în scop propriu și activități de instruire. Aeronava era echipată și cu dotări opționale, inclusiv sistem de salvare cu parașută balistică și dispozitiv pentru remorcaj, beneficiind totodată de o poliță de asigurare valabilă pentru răspunderea față de terți, potrivit Libertatea.ro.

Viraje la joasă altitudine în apropierea unui aquapark

Conform raportului întocmit de AIAS, în ziua producerii accidentului fusese înregistrat un plan de zbor cu caracter privat, având ruta Golden Wings (Timișoara) – Becicherecu Mic – Orăștie – Șiria – Golden Wings. Aeronava a decolat la ora 14:00, având la bord pilotul și un pasager. La acel moment, Sorin Bochiș dispunea de licență de pilot și certificat medical aflate în termen de valabilitate.

După aproximativ 70 de minute de zbor, aeronava a intrat în zona municipiului Orăștie, unde a efectuat mai multe manevre de viraj în partea de vest a localității. Ulterior, aparatul de zbor și-a schimbat direcția către complexul Arsenal Park, aflat la aproximativ trei kilometri vest de oraș.

Deasupra aquaparkului, pilotul a executat două rotații complete în jurul axei de zbor, prin viraje de 360 de grade, efectuate la o înălțime redusă și cu pierdere de altitudine. Reconstituirea succesiunii de manevre a fost posibilă datorită imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă, analizate împreună cu informațiile extrase din echipamentul de navigație al aeronavei. Aceste date au oferit anchetatorilor posibilitatea de a determina cu exactitate traseul urmat de avion și circumstanțele producerii accidentului.

Impactul cu solul

Lovirea cablului a determinat o pierdere bruscă a controlului asupra aeronavei. Aparatul a intrat într-o mișcare de rotație înainte de a se prăbuși și a impacta terenul cu partea superioară a cabinei. Între momentul contactului cu obstacolul și impactul final au trecut aproximativ două secunde.

Potrivit concluziilor anchetatorilor, combinația dintre altitudinea extrem de redusă de zbor și timpul foarte scurt în care s-a produs schimbarea evoluției aeronavei nu a permis pilotului să redreseze aparatul și să revină la o traiectorie sigură. Aeronava se afla la o înălțime considerabil inferioară celei a turnului de apă din zonă, care măsura 54 de metri.

În urma impactului, avionul a fost distrus complet. Pasagerul a supraviețuit accidentului, însă a suferit răni grave și a necesitat o perioadă îndelungată de spitalizare. Locul prăbușirii s-a aflat la o distanță de doar câteva zeci de metri față de zona de agrement în care se aflau numeroși vizitatori ai aquaparkului din apropierea Orăștiei.

În raportul final, investigatorii au analizat și prevederile referitoare la limitele minime de altitudine pentru zborurile efectuate în regim vizual, stabilite prin normele europene comune privind regulile aerului.

Conform acestor reglementări, survolarea zonelor dens populate — categorie în care intră și spațiile destinate activităților recreative în aer liber, potrivit legislației aeronautice române — este permisă doar la o altitudine de cel puțin 300 de metri față de cel mai înalt obstacol aflat pe o rază de 600 de metri față de aeronavă.

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