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Ultimele cuvinte ale Anastasiei Piron. Ce i-a spus tatălui ei, cu câteva ore înainte să moară

De: Alina Drăgan 28/07/2026 | 19:44
Ultimele cuvinte ale Anastasiei Piron. Ce i-a spus tatălui ei, cu câteva ore înainte să moară
Ultimele cuvinte ale Anastasiei Iris înainte să dispară
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Apar noi informații în cazul lui Iris Anastasia Piron, tânăra de 22 de ani dată dispărută și găsită fără viață ulterior. Nimic nu avea să prevestească tragedia. Chiar în ziua în care aceasta a dispărut, Anastasia se comportase normal și nu a dat nimic de bănuit. Înainte să dispară și-a petrecut ziua în compania tatălui său și totul părea normal. Care sunt ultimele cuvinte pe care tânăra i le-a spus bărbatului?

Luni, 27 iulie, Iris Anastasia Piron a fost găsită fără viață. Dispariția sa fusese semnalată după ce încă de vineri dimineață, 24 iulie, a plecat de la o adresă din Sectorul 6 al Capitalei și nu a mai putut fi contactată. Autoritățile au extins operațiunile de căutare și au transmis mesaj Ro-Alert prin care solicitau sprijin pentru identificarea tinerei.

La nici 24 de ore de la mediatizarea cazului, Iris Anastasia a fost găsită fără viață. Din primele informații, anchetatorii iau în calcul varianta unei sinucideri. Tânăra suferea de depresie și ar fi fost sub tratament medical.

Ultimele cuvinte ale Anastasiei Iris înainte să dispară

Înainte să dispară, Anastasia își petrecuse timpul alături de tatăl său. În dimineața zilei de vineri, 24 iulie, cei doi au mers împreună la o clinică medicală, unde tânăra a efectuat analizele necesare pentru obținerea permisului de conducere. Tânăra își dorea să devină șoferiță și aștepta cu nerăbdare momentul în care își va obține permisul.

După ce analizele necesare pentru obținerea permisului de conducere au fost făcute, Anastasia și tatăl ei s-au despărțit, fără ca bărbatul să bănuiască tragedia ce avea să urmeze. Atunci când s-a despărțit de tatăl său, Anastasia i-a spus acestuia că va merge la bibliotecă pentru a învăța. Aceasta avea să fie ultima conversație dintre ei.

Din păcate, Anastasia nu a mai ajuns la bibliotecă. Din informațiile din anchetă, se pare că tânăra s-a deplasat, de fapt, în zona Brănești, din județul Ilfov. Acolo avea să fie găsită fără viață, la trei zile după dispariție, în urma unei ample operațiuni de căutare.

Părinții Anastasiei sunt acum distruși de durere. Tot tatăl ei a fost cel care a alertat autoritățile, după ce fiica nu îi mai răspunsese la telefon ore bune. Tânăra se afla sub supravegherea unui medic specialist și beneficia de sprijin psihologic pentru depresie. Tratamentul părea că merge bine, așa că apropiații nu au anticipat tragedia.

 

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