Iris Anastasia Piron va fi condusă pe ultimul drum. Unde și când are loc slujba

S-a aflat când va fi condusă pe ultimul drum Piron Iris Anastasia, tânăra de 22 de ani a cărei dispariție a ținut cu sufletul la gură o țară întreagă. După deznodământul tragic, familia, prietenii și toți cei care au cunoscut-o se pregătesc acum pentru unul dintre cele mai dureroase momente: înmormântarea.

Foști colegi, profesori și apropiați și-au exprimat regretul și au transmis gânduri de susținere familiei îndoliate. Reprezentanții Complexului Educațional Laude-Reut, unde Piron Iris Anastasia a studiat, au anunțat când și unde va avea loc înmormântarea.

”Cei care au cunoscut-o și doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați joi, de la ora 11:00, la Biserica Sfântul Nicolae din Brănești. Gândurile noastre se îndreaptă către familia Iris, căreia îi transmitem întreaga noastră compasiune și sincere condoleanțe. Dumnezeu să o odihnească în pace”, au transmis reprezentanții Complexului Educational Laude-Reut, pe Facebook.

Cum a murit Piron Iris Anastasia

Tragedia s-a produs după două zile de căutări intense. Tânăra fusese dată dispărută, iar autoritățile au mobilizat numeroase echipaje pentru a o găsi. Din păcate, speranțele familiei s-au spulberat în momentul în care trupul ei neînsuflețit a fost descoperit în apropierea unei căi ferate.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească toate împrejurările în care și-a pierdut viața. Oamenii legii au refăcut traseul urmat de tânără, au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere și au făcut verificări în mai multe unități medicale și în locurile pe care aceasta le frecventa.

”Astfel, au fost efectuate cercetări criminalistice, audieri ale membrilor familiei, verificări în unități medicale și în bazele de date specifice, au fost desfășurate activități pentru stabilirea traseului urmat de persoana dispărută, fiind analizate inclusiv imaginile surprinse de sistemele de supraveghere video. Totodată, au fost efectuate verificări în zonele frecventate de aceasta și au fost dispuse toate măsurile operative și procedurale necesare pentru localizarea sa. Având în vedere informațiile rezultate din verificări, care indicau existența unei stări de vulnerabilitate, a fost dispusă transmiterea unui mesaj RO-ALERT, în scopul obținerii de informații utile pentru depistarea persoanei”, au transmis polițiștii.

Potrivit informațiilor apărute, Piron Iris Anastasia avea planuri pentru viitor și făcuse recent demersurile necesare pentru obținerea permisului de conducere. Familia așteaptă să afle ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua dispariției și cum a murit tânăra.

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