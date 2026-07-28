A cântat pe scena pe care Elvis Presley a scris istorie. Ce s-a întâmplat în Las Vegas după show-ul româncei: „E o onoare imensă”

Raisandra trăiește una dintre cele mai importante etape ale carierei sale. A urcat pe scena legendară a complexului Westgate Resort & Casino din Las Vegas, locul în care Elvis Presley a susținut nu mai puțin de 636 de spectacole consecutive cu casa închisă. Invitată oficial să concerteze într-un spațiu încărcat de istorie, românca a cucerit publicul american cu un show plin de energie, care i-a adus deja o nouă invitație pentru sezonul viitor. CANCAN.RO are declarații, în exclusivitate, de la tânăra artistă.

Momentul a avut o încărcătură aparte, având în vedere că scena International Theater din cadrul Westgate este considerată una dintre cele mai emblematice din lumea divertismentului. Aici, începând din 1969, Elvis Presley și-a stabilit celebra rezidență care a rămas în istoria muzicii.

Raisandra a impresionat atât prin calitățile vocale, cât și prin spectacolul complet oferit publicului. Artista a fost acompaniată de Trupa „As” din București, coordonată de cunoscuta coregrafă Mona Teodorescu, iar sincronizarea dintre muzică și dans a transformat reprezentația într-un moment apreciat de spectatorii americani.

Raisandra a făcut show pe scena legendară unde a cântat Elvis Presley

Succesul nu s-a oprit odată cu aplauzele de la final. Organizatorii au decis să continue colaborarea cu artista din România și au invitat-o deja să revină pe aceeași scenă și anul viitor, după reacțiile entuziaste ale publicului.

„Este o onoare imensă să fiu pe această scenă istorică, acolo unde Elvis Presley a făcut istorie! Ca studentă la jazz, să simt vibrația unui loc atât de legendar este un vis împlinit. Faptul că publicul ne-a primit atât de bine și că ne vom întoarce aici și la anul este o confirmare uriașă pentru toată echipa”, a declarat Raisandra pentru CANCAN.RO.

În spatele prestației se află și o pregătire muzicală solidă. Raisandra este studentă la Universitatea Națională de Muzică din București, în cadrul clasei de Compoziție Jazz, experiența academică contribuind la stilul și complexitatea interpretărilor sale.

Ascensiunea internațională a artistei este susținută și de o echipă puternică. Proiectul beneficiază de expertiza producătorului american Marc Williams, un nume cunoscut în industria muzicală din Statele Unite, în timp ce managementul și activitatea sa din România sunt coordonate în colaborare cu casa de discuri MusicLover. Parteneriatul dintre echipa din SUA și cea din România deschide noi perspective pentru cariera Raisandrei, care pare să își facă tot mai bine loc pe scena internațională.

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