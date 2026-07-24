Dieta care o menține pe Alina Eremia în formă la 32 de ani. A renunțat complet la un aliment consumat de mulți români

Alina Eremia este una dintre cele mai apreciate artiste din România și, pe lângă succesul din carieră, atrage atenția și prin forma fizică impecabilă pe care reușește să o păstreze de ani buni. La 32 de ani, cântăreața nu urmează cure de slăbire drastice și nici nu apelează la diete restrictive, alegând în schimb un stil de viață echilibrat și obiceiuri pe care le poate respecta pe termen lung.

Artista consideră că secretul unei siluete armonioase nu constă în regimurile alimentare care promit rezultate rapide, ci într-un plan alimentar sănătos, adaptat nevoilor fiecărei persoane. Tocmai de aceea, în ultimii ani a renunțat complet la dietele de moment și s-a concentrat pe adoptarea unor alegeri alimentare care îi oferă energie și îi permit să își mențină greutatea fără eforturi extreme.

Cum se menține Alina Eremia în formă

Unul dintre cele mai importante principii pe care le respectă este limitarea consumului de zahăr. În același timp, evită preparatele foarte grase și alimentele prăjite, preferând variante mai ușoare și mai prietenoase cu organismul. Acest stil alimentar o ajută nu doar să își păstreze silueta, ci și să aibă un nivel ridicat de energie, în condițiile unui program profesional foarte încărcat.

Pentru a avea un control mai bun asupra alimentației, Alina Eremia folosește o aplicație în care își monitorizează aportul caloric zilnic. Astfel, poate verifica dacă mesele sale îi asigură suficiente proteine, vitamine și ceilalți nutrienți esențiali pentru buna funcționare a organismului. Monitorizarea alimentației a devenit o rutină care o ajută să își păstreze echilibrul fără să fie nevoită să recurgă la restricții severe.

„Am renunțat de mult la diete, care funcționează pe o perioadă scurtă de timp. Cred într-un plan alimentar bine pus la punct, pe care îl poți susține a la longue. Am grijă să evit zahărul, mâncarea foarte grasă sau prăjită, care este și nocivă pentru organism și buna lui funcționare. M-a ajutat să-mi mențin o greutate constantă faptul că am introdus într-o aplicație caloriile pe care le mănânc în fiecare zi. În felul acesta, pot să urmăresc dacă consum toți nutrienții, proteină, vitaminele de care am nevoie.”, a spus Alina Eremia potrivit Viva!

Pe lângă alimentație, artista acordă atenție și mișcării, chiar dacă programul său nu îi permite întotdeauna să ajungă la sala de fitness. În locul antrenamentelor clasice, aceasta compensează prin plimbări lungi și exerciții efectuate acasă, pe banda de alergare. Aceste activități îi permit să rămână activă și să își mențină condiția fizică fără să depindă de un program strict de antrenamente.

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