Acasă » Știri » Dieta care o menține pe Alina Eremia în formă la 32 de ani. A renunțat complet la un aliment consumat de mulți români

Dieta care o menține pe Alina Eremia în formă la 32 de ani. A renunțat complet la un aliment consumat de mulți români

De: Anca Chihaie 24/07/2026 | 06:20
Dieta care o menține pe Alina Eremia în formă la 32 de ani. A renunțat complet la un aliment consumat de mulți români
Alina Eremia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alina Eremia este una dintre cele mai apreciate artiste din România și, pe lângă succesul din carieră, atrage atenția și prin forma fizică impecabilă pe care reușește să o păstreze de ani buni. La 32 de ani, cântăreața nu urmează cure de slăbire drastice și nici nu apelează la diete restrictive, alegând în schimb un stil de viață echilibrat și obiceiuri pe care le poate respecta pe termen lung.

Artista consideră că secretul unei siluete armonioase nu constă în regimurile alimentare care promit rezultate rapide, ci într-un plan alimentar sănătos, adaptat nevoilor fiecărei persoane. Tocmai de aceea, în ultimii ani a renunțat complet la dietele de moment și s-a concentrat pe adoptarea unor alegeri alimentare care îi oferă energie și îi permit să își mențină greutatea fără eforturi extreme.

Cum se menține Alina Eremia în formă

Unul dintre cele mai importante principii pe care le respectă este limitarea consumului de zahăr. În același timp, evită preparatele foarte grase și alimentele prăjite, preferând variante mai ușoare și mai prietenoase cu organismul. Acest stil alimentar o ajută nu doar să își păstreze silueta, ci și să aibă un nivel ridicat de energie, în condițiile unui program profesional foarte încărcat.

Pentru a avea un control mai bun asupra alimentației, Alina Eremia folosește o aplicație în care își monitorizează aportul caloric zilnic. Astfel, poate verifica dacă mesele sale îi asigură suficiente proteine, vitamine și ceilalți nutrienți esențiali pentru buna funcționare a organismului. Monitorizarea alimentației a devenit o rutină care o ajută să își păstreze echilibrul fără să fie nevoită să recurgă la restricții severe.

„Am renunțat de mult la diete, care funcționează pe o perioadă scurtă de timp. Cred într-un plan alimentar bine pus la punct, pe care îl poți susține a la longue. Am grijă să evit zahărul, mâncarea foarte grasă sau prăjită, care este și nocivă pentru organism și buna lui funcționare. M-a ajutat să-mi mențin o greutate constantă faptul că am introdus într-o aplicație caloriile pe care le mănânc în fiecare zi. În felul acesta, pot să urmăresc dacă consum toți nutrienții, proteină, vitaminele de care am nevoie.”, a spus Alina Eremia potrivit Viva!

Pe lângă alimentație, artista acordă atenție și mișcării, chiar dacă programul său nu îi permite întotdeauna să ajungă la sala de fitness. În locul antrenamentelor clasice, aceasta compensează prin plimbări lungi și exerciții efectuate acasă, pe banda de alergare. Aceste activități îi permit să rămână activă și să își mențină condiția fizică fără să depindă de un program strict de antrenamente.

NU RATA: S-au căsătorit dar cavalerismul a rămas la altar?? Edi se poartă ca bodyguardul Alinei Eremia, dar l-a speriat o portieră

VEZI ȘI: De ce a dispărut Alina Eremia din online. Ce probleme are artista: „Pe o perioadă nedeterminată”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Chiar trebuie să speli întotdeauna de mână hainele cu eticheta „doar spălare manuală”? Ce spun experții
Știri
Chiar trebuie să speli întotdeauna de mână hainele cu eticheta „doar spălare manuală”? Ce spun experții
Pepenele roșu sau pepenele galben? Mihaela Bilic pune capăt celei mai gustoase dileme a verii: „Se mănâncă cu felia, dar îngrașă!”
Știri
Pepenele roșu sau pepenele galben? Mihaela Bilic pune capăt celei mai gustoase dileme a verii: „Se mănâncă cu…
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea la Drept
Mediafax
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea...
Comisia Europeană dă dreptate Gândul. Google a primit o amendă de aproape 1 miliard de euro pentru că încalcă regulile de concurență. Gândul a documentat poziția dominantă a Google și a alertat autoritățile
Gandul.ro
Comisia Europeană dă dreptate Gândul. Google a primit o amendă de aproape 1...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește...
Imagini neobișnuite în SUA. Un urs care s-a cățărat pe un stâlp de electricitate a devenit viral pe internet
Adevarul
Imagini neobișnuite în SUA. Un urs care s-a cățărat pe un stâlp de...
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci. Creștere de 20 de ori mai lentă
Digi24
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci....
Un guvernator și-a pierdut funcția din cauza unor poze în pantaloni mulați
Mediafax
Un guvernator și-a pierdut funcția din cauza unor poze în pantaloni mulați
Parteneri
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără...
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold, era la azil, în scaun cu rotile”
Click.ro
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold,...
Cine a propus, de fapt, modificările controversate din legea integrității? Averile politicienilor rămân tot la secret DOCUMENT
Digi 24
Cine a propus, de fapt, modificările controversate din legea integrității? Averile politicienilor rămân tot la...
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
Digi24
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost...
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
Promotor.ro
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
go4it.ro
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
Care este cel mai vechi oraș din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi oraș din lume?
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Comisia Europeană dă dreptate Gândul. Google a primit o amendă de aproape 1 miliard de euro pentru că încalcă regulile de concurență. Gândul a documentat poziția dominantă a Google și a alertat autoritățile
Gandul.ro
Comisia Europeană dă dreptate Gândul. Google a primit o amendă de aproape 1 miliard de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
A murit Oliver Jones, legenda jazzului canadian. Pianistul care a făcut din Montreal un simbol al muzicii ...
A murit Oliver Jones, legenda jazzului canadian. Pianistul care a făcut din Montreal un simbol al muzicii mondiale avea 91 de ani
Chiar trebuie să speli întotdeauna de mână hainele cu eticheta „doar spălare manuală”? Ce spun ...
Chiar trebuie să speli întotdeauna de mână hainele cu eticheta „doar spălare manuală”? Ce spun experții
Horoscop chinezesc azi, 24 iulie 2026. Zodia care renunță la orgoliu și câștigă mai mult decât ...
Horoscop chinezesc azi, 24 iulie 2026. Zodia care renunță la orgoliu și câștigă mai mult decât spera. Mesajele zilei pentru toate zodiile chinezești
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: „Pentru mine, ...
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: „Pentru mine, la doar 18 ani, a fost o schimbare uriașă”
Pepenele roșu sau pepenele galben? Mihaela Bilic pune capăt celei mai gustoase dileme a verii: „Se ...
Pepenele roșu sau pepenele galben? Mihaela Bilic pune capăt celei mai gustoase dileme a verii: „Se mănâncă cu felia, dar îngrașă!”
Prognoza meteo azi, 24 iulie 2026. Vreme de toamnă la final de iulie. ANM anunță ploi torențiale, ...
Prognoza meteo azi, 24 iulie 2026. Vreme de toamnă la final de iulie. ANM anunță ploi torențiale, grindină și temperaturi neobișnuit de scăzute
Vezi toate știrile