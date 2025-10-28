Acasă » Exclusiv » S-au căsătorit dar cavalerismul a rămas la altar?? Edi se poartă ca bodyguardul Alinei Eremia, dar l-a speriat o portieră

S-au căsătorit dar cavalerismul a rămas la altar?? Edi se poartă ca bodyguardul Alinei Eremia, dar l-a speriat o portieră

De: Adrian Vâlceanu 28/10/2025 | 23:40
Edi Barbu, corijent la bune maniere. Nu-i ține portiera Alinei Eremia când pleacă din Loft #cumseface

Alina Eremia și (relativ) proaspătul ei soț și-au făcut apariția în Loft, unde Alina a avut concert. Trăim vremuri moderne, doar nu era să rămână casnică!

Toată seara Edi Barbu a fost cu ochii pe ea! A fost mai rău decât fanii! În imaginile obținute de paparazzi CANCAN.RO zici că Edi e un fanatic care se ține după ea ca să-i ceară autografe.

E mai greu să păzești o femeie decât o turmă de iepuri, după cum știu bine cam toți bărbații! Mai ales că Dorian Popa, partenerul Alinei în Pariu cu Viața, o includea acum ceva timp într-o listă de flirturi.

La fel de orientată pe business ca Dorian, Alina își continuă cariera chiar dacă în vară a purtat rochia de mireasă. Soțul ei, Edi, o susține și nu o lasă la volan.

În ce țară poate câștiga un român 30.000 de euro într-un an. Destinația de lux în care se plătește pe măsură
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Totuși, abia s-a uscat cerneala pe certificatul de căsătorie și deja nu-i mai ții portiera, Edi Barbu?

Alina Eremia și Edi Barbu sunt destul de cute împreună și sunt asortați, cu haine de piele, de zici că sunt în primul film Matrix. Văzând pozele, te-ai aștepta ca Alina Eremia să scoată un arsenal de sub trenciul lung până la glezne.

