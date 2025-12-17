Program TV 17 decembrie 2025. Surpriză atipică pe micile ecrane: cu cine se va duela Chefi la Cuțite

Program TV 17 decembrie 2025. Este o nouă zi, iar posturile de televiziune se întrec pentru audiență cu cele mai bune programe pe care le au, înainte de a începe transmisiile pentru Crăciun. CANCAN.ro vă aduce o listă a celor mai importante emisiuni, filme sau meciuri care vor avea loc azi.

Program TV 17 decembrie 2025

Pentru cei care caută puțin relaxare în fața televizorului le prezentăm cele mai interesante producții interne sau externe pe care le poți vedea pe micile ecrane în această zi. Vezi mai jos ce filme, emisiuni de tip reality show, de divertisment, seriale sau meciuri vor fi difuzate azi, pe ce post TV și la ce oră apar.

Program Pro TV

07:00 – Ştirile Pro Tv

10:30 – Vorbeşte lumea

13:00 – Ştirile Pro Tv

14:00 – Lecţii de viaţă

15:00 – La Maruţă

17:00 – Ştirile Pro Tv

18:00 – Batem palma?

19:00 – Ştirile Pro Tv

20:30 – Ultima redută

22:30 – Ucide-i cu sânge rece

Program Antena 1

08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani

12:00 – Observator

14:00 – Mireasa, Sezonul 12 – Episodul

17:00 – Observator

18:00 – Medicool

19:00 – Observator – Sport/Meteo

20:30 – Chefi la cuțite

00:00 – Observator – Observator/Sport/IQ Financiar

Program Kanal D

07:00 – Secrete de familie (R)

08:00 – Follow us

10:00 – Casa iubirii

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru

16:30 – Casa iubirii

19:00 – Știrile Kanal D

20:00 – Fata de la fereastră

22:45 – The floor (R)

Program Prima TV

07:00 – Exclusiv VIP (R)

09:00 – Iubiri secrete (R)

10:15 – 50/50 (R)

11:00 – Teleshopping

13:10 – Sinu, râul pasiunilor

14:00 – Focus

16:00 – Exclusiv VIP

18:00 – Focus 18

19:15 – 50/50

20:00 – Cronica cârcotaşilor

22:00 – Focus

23:00 – 50/50 (R)

23:30 – Exclusiv VIP (R)

Program Digi Sport 1

21:00 – Live Stirile Digi Sport

21:30 – Live Cupa Ligii Angliei: Manchester City-Brentford Sferturi

22:15 – Live Stirile Digi Sport

22:30 – Live Cupa Ligii Angliei: Manchester City-Brentford Sferturi

23:30 – Stirile Digi Sport

23:45 – Liga a 2-a: Rezumatele Etapei Etapa 17

00:00 – Fotbal Club

