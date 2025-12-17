Program TV 17 decembrie 2025. Surpriză atipică pe micile ecrane: cu cine se va duela Chefi la Cuțite

Program TV 17 decembrie 2025. Este o nouă zi, iar posturile de televiziune se întrec pentru audiență cu cele mai bune programe pe care le au, înainte de a începe transmisiile pentru Crăciun. CANCAN.ro vă aduce o listă a celor mai importante emisiuni, filme sau meciuri care vor avea loc azi.
Program TV 17 decembrie 2025
Pentru cei care caută puțin relaxare în fața televizorului le prezentăm cele mai interesante producții interne sau externe pe care le poți vedea pe micile ecrane în această zi. Vezi mai jos ce filme, emisiuni de tip reality show, de divertisment, seriale sau meciuri vor fi difuzate azi, pe ce post TV și la ce oră apar.
Program Pro TV
- 07:00 – Ştirile Pro Tv
- 10:30 – Vorbeşte lumea
- 13:00 – Ştirile Pro Tv
- 14:00 – Lecţii de viaţă
- 15:00 – La Maruţă
- 17:00 – Ştirile Pro Tv
- 18:00 – Batem palma?
- 19:00 – Ştirile Pro Tv
- 20:30 – Ultima redută
- 22:30 – Ucide-i cu sânge rece
Program Antena 1
- 08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani
- 12:00 – Observator
- 14:00 – Mireasa, Sezonul 12 – Episodul
- 17:00 – Observator
- 18:00 – Medicool
- 19:00 – Observator – Sport/Meteo
- 20:30 – Chefi la cuțite
- 00:00 – Observator – Observator/Sport/IQ Financiar
Program Kanal D
- 07:00 – Secrete de familie (R)
- 08:00 – Follow us
- 10:00 – Casa iubirii
- 12:00 – Știrile Kanal D
- 13:00 – În căutarea adevărului
- 15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
- 16:30 – Casa iubirii
- 19:00 – Știrile Kanal D
- 20:00 – Fata de la fereastră
- 22:45 – The floor (R)
Program Prima TV
- 07:00 – Exclusiv VIP (R)
- 09:00 – Iubiri secrete (R)
- 10:15 – 50/50 (R)
- 11:00 – Teleshopping
- 13:10 – Sinu, râul pasiunilor
- 14:00 – Focus
- 16:00 – Exclusiv VIP
- 18:00 – Focus 18
- 19:15 – 50/50
- 20:00 – Cronica cârcotaşilor
- 22:00 – Focus
- 23:00 – 50/50 (R)
- 23:30 – Exclusiv VIP (R)
Program Digi Sport 1
- 21:00 – Live Stirile Digi Sport
- 21:30 – Live Cupa Ligii Angliei: Manchester City-Brentford Sferturi
- 22:15 – Live Stirile Digi Sport
- 22:30 – Live Cupa Ligii Angliei: Manchester City-Brentford Sferturi
- 23:30 – Stirile Digi Sport
- 23:45 – Liga a 2-a: Rezumatele Etapei Etapa 17
- 00:00 – Fotbal Club
