Filmul de Crăciun de pe Netflix care i-a cucerit pe români! A ajuns în topuri, la doar câteva zile de la lansare

Netflix a dat, din nou, lovitura, de data aceasta cu un film ce aduce magia sărbătorilor. O producție lansată recent pe platformă a captat atenția publicului aproape peste noapte și a urcat rapid în topul preferințelor. Cu mult umor și o poveste emoționantă, filmul este alegerea perfectă pentru serile de decembrie, aducând din plin spiritul Crăciunului.

Pe măsură ce se apropie sărbătorile, abonații Netflix caută tot mai des filme care să le amintească de bucuria copilăriei, de familie și de magia Crăciunului. Iar producția care domină acum clasamentele pare să bifeze toate aceste „ingrediente”. Lansat de doar câteva zile, filmul „Moș Crăciunița” („My Secret Santa”) a reușit să urce rapid în topuri nu doar în România, ci în alte multe țări.

Filmul de Crăciun de pe Netflix care a cucerit publicul

Filmul care face ravagii pe Netflix se numește „Moș Crăciunița” („My Secret Santa”) și a fost lansat pe platformă pe data de 3 decembrie. În foarte scurt timp, comedia a ajuns în topurile din România și din alte 23 de țări, semn că povestea sa a atins publicul.

„Moș Crăciunița” o are în centrul acțiunii pe Taylor Jacobson, interpretată de Alexandra Breckenridge, o mamă singură care trece printr-un moment dificil după ce își pierde locul de muncă. Viața ei se complică și mai mult atunci când fiica sa, Zoey, pasionată de snowboarding, este acceptată la o academie prestigioasă, însă extrem de costisitoare.

Disperată să găsească o soluție, Taylor află că angajații unui hotel beneficiază de reduceri importante la școala de snowboard. Însă exist și o problemă, singurul post disponibil este cel de Moș Crăciun. Astfel, Tylor este nevoită să improvizeze. Cu ajutorul fratelui ei, ea se deghizează și acceptă provocarea, declanșând o serie de situații amuzante, emoționante și complet neașteptate.

Cu o poveste care amintește de celebrul film „Doamna Doubtfire”, „Moș Crăciunița” reușește să îmbine comedia cu emoția și spiritul sărbătorilor. Filmul este disponibil acum pe Netflix și promite să fie una dintre cele mai vizionate producții de Crăciun din acest an.

