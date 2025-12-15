Acasă » Știri » Filmul de Crăciun de pe Netflix care i-a cucerit pe români! A ajuns în topuri, la doar câteva zile de la lansare

Filmul de Crăciun de pe Netflix care i-a cucerit pe români! A ajuns în topuri, la doar câteva zile de la lansare

De: Alina Drăgan 15/12/2025 | 23:30
Filmul de Crăciun de pe Netflix care i-a cucerit pe români! A ajuns în topuri, la doar câteva zile de la lansare
Filmul de Crăciun de pe Netflix care a cucerit publicul /Foto: Pixabay

Netflix a dat, din nou, lovitura, de data aceasta cu un film ce aduce magia sărbătorilor. O producție lansată recent pe platformă a captat atenția publicului aproape peste noapte și a urcat rapid în topul preferințelor. Cu mult umor și o poveste emoționantă, filmul este alegerea perfectă pentru serile de decembrie, aducând din plin spiritul Crăciunului.

Pe măsură ce se apropie sărbătorile, abonații Netflix caută tot mai des filme care să le amintească de bucuria copilăriei, de familie și de magia Crăciunului. Iar producția care domină acum clasamentele pare să bifeze toate aceste „ingrediente”. Lansat de doar câteva zile, filmul „Moș Crăciunița” („My Secret Santa”) a reușit să urce rapid în topuri nu doar în România, ci în alte multe țări.

Filmul de Crăciun de pe Netflix care a cucerit publicul

Filmul care face ravagii pe Netflix se numește „Moș Crăciunița” („My Secret Santa”) și a fost lansat pe platformă pe data de 3 decembrie. În foarte scurt timp, comedia a ajuns în topurile din România și din alte 23 de țări, semn că povestea sa a atins publicul.

Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

„Moș Crăciunița” o are în centrul acțiunii pe Taylor Jacobson, interpretată de Alexandra Breckenridge, o mamă singură care trece printr-un moment dificil după ce își pierde locul de muncă. Viața ei se complică și mai mult atunci când fiica sa, Zoey, pasionată de snowboarding, este acceptată la o academie prestigioasă, însă extrem de costisitoare.

Disperată să găsească o soluție, Taylor află că angajații unui hotel beneficiază de reduceri importante la școala de snowboard. Însă exist și o problemă, singurul post disponibil este cel de Moș Crăciun. Astfel, Tylor este nevoită să improvizeze. Cu ajutorul fratelui ei, ea se deghizează și acceptă provocarea, declanșând o serie de situații amuzante, emoționante și complet neașteptate.

Cu o poveste care amintește de celebrul film „Doamna Doubtfire”, „Moș Crăciunița” reușește să îmbine comedia cu emoția și spiritul sărbătorilor. Filmul este disponibil acum pe Netflix și promite să fie una dintre cele mai vizionate producții de Crăciun din acest an.

Regizor de la Hollywood, condamnat după ce a cheltuit 11 milioane de dolari primiți de la Netflix pe mașini de lux și bunuri extravagante

E oficial! Când apare filmul „Peaky Blinders” pe Netflix și ce actori fac parte din distribuție

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Povestea de dragoste dintre Delia Matache și Edi Iordănescu. Care a fost motivul despărțirii, de fapt
Știri
Povestea de dragoste dintre Delia Matache și Edi Iordănescu. Care a fost motivul despărțirii, de fapt
Poza zilei | Cum arăta Anda Adam la începutul carierei: făcea furori în anii 2000!
Știri
Poza zilei | Cum arăta Anda Adam la începutul carierei: făcea furori în anii 2000!
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție...
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
Gandul.ro
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu:...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Șoc dintr-o bază aeriană rusă. Pilotul şi copilotul unui avion Su-34 au murit după ce sistemul de catapultare s-a declanșat într-un hangar
Adevarul
Șoc dintr-o bază aeriană rusă. Pilotul şi copilotul unui avion Su-34 au murit...
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing...
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o...
Parteneri
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Digi 24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la...
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
Digi24
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului...
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
Gandul.ro
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 16 decembrie 2025. Zodia care are un conflict la locul de muncă
Horoscop 16 decembrie 2025. Zodia care are un conflict la locul de muncă
CANCAN.RO are documentele oficiale în scandalul din familia lui Melek. A negat tot, dar adevărul a ...
CANCAN.RO are documentele oficiale în scandalul din familia lui Melek. A negat tot, dar adevărul a ieșit la iveală
Georgiana și Iosif Văcaru cresc 20 de copii într-o comună din Argeș. Povestea impresionantă a celei ...
Georgiana și Iosif Văcaru cresc 20 de copii într-o comună din Argeș. Povestea impresionantă a celei mai numeroase familii din România
Povestea de dragoste dintre Delia Matache și Edi Iordănescu. Care a fost motivul despărțirii, de ...
Povestea de dragoste dintre Delia Matache și Edi Iordănescu. Care a fost motivul despărțirii, de fapt
“Puișorul” s-a prezentat la notariat cu fosta ministresă cu o zi înainte de deces! Încearcă ...
“Puișorul” s-a prezentat la notariat cu fosta ministresă cu o zi înainte de deces! Încearcă să pună mâna pe averea Rodicăi Stănoiu cu orice preț
Atenție, români! Orașul străin în care mergeți des în vacanțe trăiește sub amenințarea unui ...
Atenție, români! Orașul străin în care mergeți des în vacanțe trăiește sub amenințarea unui cutremur uriaș
Vezi toate știrile
×