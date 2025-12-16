Rețeta zilei, 16 decembrie 2025. Sarmale de post ”leneșe”, gata în doar 30 de minute

Fie ele cu orez sau carne, sarmalele sunt în topul preferințelor românilor. Însă, acestea sunt destul de greu de preparat și asta pentru că e nevoie de mult timp. Însă, există și scurtături! Cei care au poftă de niște sarmale delicioase, dar nu au prea mult timp la dispoziție trebuie să încerce neapărat rețeta de sarmale de post „leneșe”. Sunt gata în 30 de minute, iar gustul este desăvârșit.

Suntem în perioada postului Crăciunului, iar rețeta de sarmale de post „leneșe” vine la fix pentru cei care nu mai au răbdare până la festinul de sărbătoare. Aceste sarmale se prepară imediat, în doar 30 de minute. Nu ai nevoie de multe ingrediente și nici efortul nu e prea mare.

Sarmale de post „leneșe”

Sarmalele de post „leneșe” sunt gata în 30 de minute, iar dacă ești iscusit în ale bucătăriei le poți face chiar și mai repede. Muncă puțină, poftă satisfăcută imediat.

Ingrediente:

10–12 foi de varză murată (tăiate mai mici) sau foi de varză dulce opărite deja

200 g ciuperci tocate fin

1 ceapă

1 morcov mic, ras

3 linguri orez (prefiert 10 min) sau orez gata fiert – plic

2 linguri pastă de roșii

2 linguri ulei

sare, piper

cimbru / mărar

foi de dafin

Mode de preparare

Începem cu orezul care trebuie prefiert 8 – 10 min. În paralel ne puteam apuca de călit legumele. Ceapa și morcovul se călesc într-o tigaie pentru 2 -3 minute. Ulterior, peste ele se adaugă și ciupercile, care se țin la foc în jur de 5 minute, până scade apa.

După ce orezul s-a fiert se pune într-un castron, iar peste el se adaugă și legumele călite. Tot acum se pune și pasta de roșii și condimentele, iar totul se amestecă bine. După ce compoziția este gata ne putem apuca de rulatul sarmalelor. Pe fiecare foaie se pune aproximativ o linguriță de umplutură și se rulează.

Mai apoi sarmalele se așază într-o cratiță și se acoperă cu apă. Se adaugă și câteva foi de dafin și se lasă la fiert, la foc mic, timp de 15 – 18 minute. Sarmalele sunt gata. Poftă bună!

