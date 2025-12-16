Acasă » Știri » Marco, tânărul care a murit după ce a participat la un majorat, va fi condus pe ultimul drum. Familia nu își explică ce s-a întâmplat

De: Denisa Iordache 16/12/2025 | 11:54
Dispariția lui Marco a lăsat multă durere și întrebări fără răspuns în urmă. Tânărul de doar 18 ani s-a stins din viață la câteva ore după ce s-a întors de la un majorat. Familia este distrusă și nu își explică ce s-a întâmplat. Marco va fi condus pe ultimul drum. 

Totul s-a petrecut în ziua de sâmbătă, 13 decembrie 2025, atunci când mama băiatului a găsit trupul neînsuflețit al acestuia în locuința lor. Cu doar câteva ore înainte de descoperirea tragică, Marco participase la un majorat, în noaptea de 12 spre 13 decembrie. Tânărul a ajuns acasă în jurul orei 06:00 și i-a cerut mamei lui să îi pregătească o gustare. După puțin timp, el a plecat în cameră pentru a se odihni. Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze! Femeia i-a lăsat gustarea în cameră și a plecat de acasă. Când s-a întors, în jurul orei 16:00, mama lui Marco l-a găsit pe tânăr fără suflare și a observat că din gustarea pe care i-o făcuse fusese luată doar o mușcătură. 

Potrivit concluziilor medicilor legiști, Marco ar fi murit în urma unui infarct, survenit brusc, în timp ce se afla acasă. Decesul subit al tânărului a adus multă durere, iar familia cu greu poate accepta ce s-a întâmplat. 

Marco va fi condus pe ultimul drum astăzi, 16 decembrie 2025, la ora 13:00, la cimitirul de pe Caliea Buziașului. 

Tânărul era elev la Liceul „Nikolaus Lenau” din Timișoara, iar dispariția lui subită i-a îndurerat profund pe colegi și profesori. Reprezentanții unității de învățământ unde acesta a studiat au transmis un mesaj emoționant: 

„Cu durere în suflet vă anunțăm că, elevul nostru Marco Iacsin (12STS) a trecut în neființă. Știrea incredibilă ne-a străfulgerat pe toți. Sincere condoleanțe familiei îndoliate și multă ăutere, pentru a putea trece peste acest necaz și această durere! Marco, să te odihnești în pace!”. 

