Marco, tânărul care a murit după ce a participat la un majorat, va fi condus pe ultimul drum. Familia nu își explică ce s-a întâmplat

Dispariția lui Marco a lăsat multă durere și întrebări fără răspuns în urmă. Tânărul de doar 18 ani s-a stins din viață la câteva ore după ce s-a întors de la un majorat. Familia este distrusă și nu își explică ce s-a întâmplat. Marco va fi condus pe ultimul drum.

Totul s-a petrecut în ziua de sâmbătă, 13 decembrie 2025, atunci când mama băiatului a găsit trupul neînsuflețit al acestuia în locuința lor. Cu doar câteva ore înainte de descoperirea tragică, Marco participase la un majorat, în noaptea de 12 spre 13 decembrie. Tânărul a ajuns acasă în jurul orei 06:00 și i-a cerut mamei lui să îi pregătească o gustare. După puțin timp, el a plecat în cameră pentru a se odihni. Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze! Femeia i-a lăsat gustarea în cameră și a plecat de acasă. Când s-a întors, în jurul orei 16:00, mama lui Marco l-a găsit pe tânăr fără suflare și a observat că din gustarea pe care i-o făcuse fusese luată doar o mușcătură.

Marco va fi condus pe ultimul drum astăzi

Potrivit concluziilor medicilor legiști, Marco ar fi murit în urma unui infarct, survenit brusc, în timp ce se afla acasă. Decesul subit al tânărului a adus multă durere, iar familia cu greu poate accepta ce s-a întâmplat.

Marco va fi condus pe ultimul drum astăzi, 16 decembrie 2025, la ora 13:00, la cimitirul de pe Caliea Buziașului.

Tânărul era elev la Liceul „Nikolaus Lenau” din Timișoara, iar dispariția lui subită i-a îndurerat profund pe colegi și profesori. Reprezentanții unității de învățământ unde acesta a studiat au transmis un mesaj emoționant:

„Cu durere în suflet vă anunțăm că, elevul nostru Marco Iacsin (12STS) a trecut în neființă. Știrea incredibilă ne-a străfulgerat pe toți. Sincere condoleanțe familiei îndoliate și multă ăutere, pentru a putea trece peste acest necaz și această durere! Marco, să te odihnești în pace!”.

