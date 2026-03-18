Trei zodii vor simți o schimbare pozitivă la final de martie. Un nou capitol plin de oportunități se deschide în viața lor

De: Elisa Tîrgovățu 19/03/2026 | 00:06
Sursa foto: Pixabay

Debutul lunii martie vine cu o doză ridicată de incertitudine pentru numeroase zodii. Mercur se află într-o perioadă de retrogradare, într-o poziție astrologică delicată, ceea ce poate genera confuzii, întârzieri și dificultăți de comunicare. Chiar și așa, înainte de încheierea lunii martie, situația se schimbă considerabil pentru trei zodii, iar influențele astrale devin mai favorabile.

Eclipsa de la începutul lunii poate intensifica emoțiile și poate face deciziile mai puțin raționale. Mai târziu, intrarea lui Venus în Berbec aduce o schimbare de energie, oferind o pauză binevenită de la tensiunea emoțională. Pe parcursul lunii, Jupiter revine la mișcarea directă, aducând claritate și direcție mai clară în planurile personale și profesionale.

Transformările devin mai vizibile după Luna Nouă din a doua jumătate a lunii, moment care favorizează corectarea greșelilor și ajustarea planurilor care nu au dat rezultatele dorite. Tot atunci, Soarele pătrunde în Berbec, iar Mercur revine la mișcarea directă, energizând, motivând și aducând speranță. Spre finalul lunii, Venus intră în Taur, creând premisele pentru noi începuturi și pentru un echilibru mai bun în viața personală.

Berbec

Pentru Berbeci, ultimele zile ale lunii martie aduc o transformare semnificativă. Dacă au simțit până acum că lucrurile au stagnat sau că au traversat momente dificile, energia specifică sezonului Berbecului le oferă ocazia unui nou început.

Influența lui Saturn le-ar fi putut crea senzația de apăsare sau lipsă de energie în ultimele săptămâni, însă situația începe să se limpezească. Odată cu revenirea lui Mercur la mișcarea directă, multe dintre neînțelegerile și blocajele în comunicare încep să se dizolve, aducând mai multă claritate în relații și proiecte.

Berbecii încep să își recâștige încrederea și să simtă că își redobândesc controlul asupra direcției vieții lor. Aceasta este o perioadă potrivită pentru reevaluarea obiectivelor și pentru luarea unor decizii mai sigure și mai bine fundamentate.

Energia specifică sezonului Berbecului le oferă impulsul necesar pentru a avansa. Cu mai multă claritate și hotărâre, pot lăsa în urmă tot ceea ce i-a împiedicat să evolueze și să își atingă potențialul.

Gemeni

Pentru Gemenii, schimbările devin vizibile odată cu revenirea lui Mercur la mișcare directă. Fiind guvernați de această planetă, perioadele de retrogradare le pot aduce dificultăți în comunicare sau obstacole în plan profesional.

Odată cu ajustarea energiei în a doua parte a lunii, lucrurile încep să se clarifice. Gemenii simt că își recapătă claritatea mentală și pot relua proiectele și planurile amânate.

Soarele în Berbec le oferă o doză suplimentară de energie, sporindu-le determinarea, în special în domeniul profesional. Sarcinile care anterior păreau copleșitoare devin mai ușor de gestionat, iar motivația crește considerabil.

Totodată, cercul lor social se poate extinde, prietenii și persoanele apropiate oferindu-le sprijin și încurajare, ceea ce le întărește încrederea. Pentru nativii creativi, această perioadă este favorabilă pentru continuarea și dezvoltarea proiectelor începute deja.

Săgetător

Eclipsa de la începutul lunii a putut stârni întrebări legate de direcția profesională sau de obiectivele personale, iar Mercur retrograd a contribuit la apariția unor neînțelegeri sau discuții tensionate.

Situația începe să se clarifice odată cu Luna Nouă și revenirea lui Mercur la mișcare directă. Săgetătorii își recâștigă treptat încrederea și reușesc să gestioneze mai ușor conflictele sau situațiile neclare, deschizând calea pentru progres și decizii mai sigure.

Pe finalul lunii martie, cei din jur observă mai clar puterea și determinarea Săgetătorilor. Familia și prietenii tind să apeleze la ei pentru sfaturi, iar influența lor în cercul apropiat devine tot mai vizibilă.

În plus, energia sezonului Berbec îi poate transforma în lideri mai empatici, atenți la nevoile celor din jur. Această perioadă marchează pentru Săgetători începutul unui nou capitol, favorabil consolidării stabilității și creșterii încrederii în propriile decizii.

CITEȘTE ȘI: Horoscopul runelor azi, 18 martie 2026. Persoanele care amână mereu vor primi azi un semnal pe care nu îl pot ignora

Cartea de Tarot a zilei de 18 martie 2026: Doi de Cupe îți arată că iubirea este mai aproape decât crezi

Iți recomandăm
Horoscopul runelor azi, 18 martie 2026. Persoanele care amână mereu vor primi azi un semnal pe care nu îl pot ignora
Horoscop
Horoscopul runelor azi, 18 martie 2026. Persoanele care amână mereu vor primi azi un semnal pe care nu…
Cartea de Tarot a zilei de 18 martie 2026: Doi de Cupe îți arată că iubirea este mai aproape decât crezi
Horoscop
Cartea de Tarot a zilei de 18 martie 2026: Doi de Cupe îți arată că iubirea este mai…
Recomandare inedită pentru turiști din partea experților: „Lăsați-vă ceasul acasă în această vară”
Mediafax
Recomandare inedită pentru turiști din partea experților: „Lăsați-vă ceasul acasă în această vară”
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa show-ului a făcut anunțul pe Facebook
Gandul.ro
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă...
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a fost Iulian Vrabete”. Pe scenă a urcat fiul regretatului basist
Adevarul
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape...
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie....
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
El e unicul fiu al Monicăi Tatoiu! Ce meserie bănoasă are, după ce a studiat în Italia și în Marea Britanie: „E deștept, doar e crescut de mă-sa!”
Click.ro
El e unicul fiu al Monicăi Tatoiu! Ce meserie bănoasă are, după ce a studiat...
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Digi 24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
go4it.ro
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa show-ului a făcut anunțul pe Facebook
Gandul.ro
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa...
