Trei zodii vor simți o schimbare pozitivă la final de martie. Un nou capitol plin de oportunități se deschide în viața lor

Debutul lunii martie vine cu o doză ridicată de incertitudine pentru numeroase zodii. Mercur se află într-o perioadă de retrogradare, într-o poziție astrologică delicată, ceea ce poate genera confuzii, întârzieri și dificultăți de comunicare. Chiar și așa, înainte de încheierea lunii martie, situația se schimbă considerabil pentru trei zodii, iar influențele astrale devin mai favorabile.

Eclipsa de la începutul lunii poate intensifica emoțiile și poate face deciziile mai puțin raționale. Mai târziu, intrarea lui Venus în Berbec aduce o schimbare de energie, oferind o pauză binevenită de la tensiunea emoțională. Pe parcursul lunii, Jupiter revine la mișcarea directă, aducând claritate și direcție mai clară în planurile personale și profesionale.

Transformările devin mai vizibile după Luna Nouă din a doua jumătate a lunii, moment care favorizează corectarea greșelilor și ajustarea planurilor care nu au dat rezultatele dorite. Tot atunci, Soarele pătrunde în Berbec, iar Mercur revine la mișcarea directă, energizând, motivând și aducând speranță. Spre finalul lunii, Venus intră în Taur, creând premisele pentru noi începuturi și pentru un echilibru mai bun în viața personală.

Berbec

Pentru Berbeci, ultimele zile ale lunii martie aduc o transformare semnificativă. Dacă au simțit până acum că lucrurile au stagnat sau că au traversat momente dificile, energia specifică sezonului Berbecului le oferă ocazia unui nou început.

Influența lui Saturn le-ar fi putut crea senzația de apăsare sau lipsă de energie în ultimele săptămâni, însă situația începe să se limpezească. Odată cu revenirea lui Mercur la mișcarea directă, multe dintre neînțelegerile și blocajele în comunicare încep să se dizolve, aducând mai multă claritate în relații și proiecte.

Berbecii încep să își recâștige încrederea și să simtă că își redobândesc controlul asupra direcției vieții lor. Aceasta este o perioadă potrivită pentru reevaluarea obiectivelor și pentru luarea unor decizii mai sigure și mai bine fundamentate.

Energia specifică sezonului Berbecului le oferă impulsul necesar pentru a avansa. Cu mai multă claritate și hotărâre, pot lăsa în urmă tot ceea ce i-a împiedicat să evolueze și să își atingă potențialul.

Gemeni

Pentru Gemenii, schimbările devin vizibile odată cu revenirea lui Mercur la mișcare directă. Fiind guvernați de această planetă, perioadele de retrogradare le pot aduce dificultăți în comunicare sau obstacole în plan profesional.

Odată cu ajustarea energiei în a doua parte a lunii, lucrurile încep să se clarifice. Gemenii simt că își recapătă claritatea mentală și pot relua proiectele și planurile amânate.

Soarele în Berbec le oferă o doză suplimentară de energie, sporindu-le determinarea, în special în domeniul profesional. Sarcinile care anterior păreau copleșitoare devin mai ușor de gestionat, iar motivația crește considerabil.

Totodată, cercul lor social se poate extinde, prietenii și persoanele apropiate oferindu-le sprijin și încurajare, ceea ce le întărește încrederea. Pentru nativii creativi, această perioadă este favorabilă pentru continuarea și dezvoltarea proiectelor începute deja.

Săgetător

Eclipsa de la începutul lunii a putut stârni întrebări legate de direcția profesională sau de obiectivele personale, iar Mercur retrograd a contribuit la apariția unor neînțelegeri sau discuții tensionate.

Situația începe să se clarifice odată cu Luna Nouă și revenirea lui Mercur la mișcare directă. Săgetătorii își recâștigă treptat încrederea și reușesc să gestioneze mai ușor conflictele sau situațiile neclare, deschizând calea pentru progres și decizii mai sigure.

Pe finalul lunii martie, cei din jur observă mai clar puterea și determinarea Săgetătorilor. Familia și prietenii tind să apeleze la ei pentru sfaturi, iar influența lor în cercul apropiat devine tot mai vizibilă.

În plus, energia sezonului Berbec îi poate transforma în lideri mai empatici, atenți la nevoile celor din jur. Această perioadă marchează pentru Săgetători începutul unui nou capitol, favorabil consolidării stabilității și creșterii încrederii în propriile decizii.

