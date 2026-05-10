Alertă în România! Ana a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei adolescente în vârstă de 13 ani. Se pare că minora a plecat de acasă, iar familia nu mai reușește să o contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitei Țurlui Ana Alexia, în vârstă de 13 ani, din Pitești. Se pare că în data de 9 mai, în jurul orei 21:30, aceasta a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors. Familia a alertat autoritățile, iar oamenii legii au demarat căutările.

Mai mult, părinții fetei bănuiesc că aceasta nu a plecat singură și s-ar afla în compania minorului Marin Raul, cel din urmă fiind persoană fără adăpost, cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni.

„În cursul nopții de 09 spre 10 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au fost sesizați cu privire la faptul că minora ȚURLUI ANA ALEXIA, de 13 ani, a plecat voluntar în seara de 09 mai 2026, în jurul orei 21:30, și nu s-a mai întors. Minora nu a mai mai avut plecări. Se bănuiește că minora ar putea fi în prezența minorului Marin Raul, cel din urmă fiind persoană fără adăpost, cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni”, a transmis IPJ Argeș.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Țurlui Ana Alexia sunt: înălțime – 1,54 m, greutate – 48 kg, păr șaten lung, ochi căprui.

La momentul dispariției, adolescenta purta: o geacă neagră scurtă din material lucios, tricou negru scurt, blugi albastru deschis, bufanți, adidași albi.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea adolescentei este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Țurlui Ana Alexia. Este lege

Cine o vede pe Țurlui Ana Alexia este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

