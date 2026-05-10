Mama lui Alice, adevărul despre relația pe care fiica ei o avea cu călăul: ”Avem dovezi!”

De: Alina Drăgan 10/05/2026 | 14:42
Apar noi informații în cazul crimei din Bihor, unde Alice, o tânără de 18 ani, a fost ucisă cu sânge rece. După tragedie, au apărut mai multe speculații potrivit cărora tânăra ar fi avut o relație de un an cu criminalul, un bărbat în vârstă de 39 de ani, recidivist. Acum, mama lui Alice tună și fulgeră, femeia spune că fiica ei nu fusese implicată în nicio relație și susține că are și dovezi. Mai mult, femeia face acuzații grave și la adresa patronilor fermei unde criminalul lucra.

Vineri, 8 mai, o elevă de 18 ani din Bihor a fost găsită moartă pe un câmp din Parhida, comuna Tămășeu, la aproximativ 25 de kilometri de Oradea, în apropierea fermei unde își efectua stagiul de practică. Aceasta a fost ucisă de un bărbat de 39 de ani din Parhida, identificat de autorități ca Bóné Jozsef Zsolt.

„Ei răspândesc minciuna că ar fi avut o relație”

La câteva ore după ce a comis crima, bărbatul a fost prins și a mărturisit în fața anchetatorilor că a acționat din gelozie. Astfel, imediat au apărut și mai multe ipoteze potrivit cărora cei doi ar fi avut, de fapt, o relație de aproximativ un an. Însă, această idee este demontată de mama lui Alice.

Femeia este distrusă de suferință, însă cu ultimele puteri luptă pentru fiica sa și vrea să îi facă dreptate. Într-un mesaj plin de revoltă, transmis în mediul online, femeia spune că Alice nu avea nicio legătură cu criminalul.

Aceasta susține că ideea unei relații este propagată de patronii fermei, asta pentru a muta atenția și a se scuza. Mai mult, femeia a adus dovezi care indică că fiica ei nu avea nicio legătură cu agresorul.

„Pe fiica mea, Alice, a omorât-o un criminal care lucra ca îngrijitor de animale la fermă. Ei răspândesc minciuna că ar fi avut o relație cu Alice de 8 luni, dar nu este adevărat, pentru că nici măcar nu era de atât timp în practică. Avem dovezi pentru asta de la școala din Borșa.

Un alt lucru este că Alice s-a apărat: l-a zgâriat și l-a mușcat. Se poate vedea și pe internet, este un fapt real. Eu întreb: dacă era nevinovat, de ce timp de opt luni nu s-a făcut nimic? Am primit rezultatul medical, iar Alice era încă inocentă”, a scris mama tinerei, în mediul online.

De asemenea, aceasta a lansat acuzații grave și la adresa patronilor fermei, cei care îl angajaseră pe criminal. Femeia cere acum dreptate pentru fiica sa.

„Soțul tău celebru a ascuns criminalul în casă, în loc să o ajute pe Alice. Ce fel de tată este acesta? (…) Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns. Îl voi duce pe Ovidiu acolo unde îi este locul, în închisoare, ca sufletul copilului meu să se odihnească. Să nu îndrăzniți să veniți la înmormântare”, a mai scris mama lui Alice, în mediul online.

 

