Numerologul vedetelor dezvăluie ce se întâmplă între Cabral și Andreea Ibacka, după zvonurile divorțului: ”Ea este cea care depune mai mult efort”

Andreea și Cabral Ibacka au stârnit numeroase controverse în privința unui posibil divorț după ce mai multe semne de întrebare au fost ridicate. Cei doi nu au mai postat nimic împreună anul acesta, de unde imaginile cu ei în ipostaze tandre împânzeau internetul, și-au făcut vacanțe separate, iar, mai nou, Andreea a renunțat și la verighetă. Toate acestea i-au făcut pe fani să se întrebe dacă nu cuplul lor a traversat un episod mai dificil care i-a făcut să se despartă. CANCAN.RO a stat de vorbă cu un celebru numerolog care a dezvăluit motivul real care ar putea duce la divorțul lor.

Cabral și Andreea Ibacka au început relația în 2008 pe platourile telenovelei Inimă de țigan, în 2011 au devenit soț și soție și ulterior, părinți. Cu toate că, încă de la începutul relației lor, unii nu le-au dat nicio șansă, cei doi păreau că formează familia perfecta. În ultima perioadă însă, mai multe semne de întrebare au planat asupra mariajului lor asta după ce cuplul a început să apară din ce în ce mai rar împreună la evenimente sau în pozele de pe rețelele sociale. În plus, vacanțele pe care și le-au făcut separat, dar și lipsa verighetei de pe mâna actriței au alimentat și mai mult zvonurile unei despărțiri. Specialistul în numerologie Adam Stavarache a dezvăluit ce se întâmplă în cuplul lor.

Ce se întâmplă în cuplul Cabral și Andreea Ibacka potrivit numerologiei: „Dacă face asta, relația se va rupe”

Potrivit lui Adam Stavarache, relația dintre Cabral și Andreea este una „de tip confort”, în care fiecare dintre parteneri are un rol bine stabilit: el să-i ofere confort emoțional, psihologic și material, ea să- i ofere lui libertate.

„Tipul de relație pe care o au ei este o relație tip confort. Data de naștere a lui Cabral arată că el are ca misiune să aducă confort femeilor. Dacă el în acest moment nu mai oferă confort, nu-i mai oferă înțelegere, nu mai este aproape de misiunea lui, viața îi va îngreuna foarte mult destinul, pentru că el trebuie să aducă confort familiei”, a spus numerologul.

Potrivit specialistului, întâlnirea lor a avut o misiune clară de reciprocitate. În cazul în care această misiune nu va fi dusă la bun sfârșit, se vor acumula frustrări care pot duce rapid la distanțare și, în timp, la destrămarea relației, acesta fiind și punctul sensibil din căsnicia lor.

„Cabral are ca misiune de viață să o întrețină, să îi ofere confort psihologic, mental, emoțional și așa mai departe. Relația lor este una bună per total, adică relația merge foarte bine dacă ei intră în energia 22, în codul 22 pozitiv, care înseamnă bucurie, libertate interioară și exterioară, fără limite de cuplu. Dacă Andreea pune multă presiune pe el să rezolve lucruri sau să facă anumite taskuri și el nu le face, atunci relația se duce în partea negativă și se poate pierde. Andreea are nevoie de un bărbat care să-i ofere confort și el, ca dată de naștere, asta are ca misiune, deci cumva întâlnirea lor este una foarte benefică pentru că amândoi își pot spăla unul altuia karma”, susține Adam Stavarache pentru CANCAN.RO.

Adam Stavarache: „Este o perioadă de test karmic pentru ei”

Ideea de libertate în cuplu nu este o noțiune străină pentru Andreea Ibacka. Așa cum știm, actrița a declarat că nu este o femeie posesivă, dimpotrivă. Actrița i-a oferit mereu lui Cabral libertatea de care avea nevoie, considerând că într-o relație sănătoasă partenerii nu trebuie să se controleze reciproc. (vezi aici declarațiile ei). O schimbare a ei în cuplu ar putea destabiliza relația, spune numerologul.

„Andreea nu are voie să ia libertatea lui de gândire, de manifestare și așa mai departe și nici el ei. Dacă ea ar fi devenit posesivă, ea greșește, din punctul meu de vedere, pentru că și el are lecțiile lui karmice și ea la fel, dar ea nu are voie să ia dreptul de gândire, de alegere și așa mai departe. Dacă el nu-și mai respectă absolut deloc responsabilitățile pe care le are în familie și în cuplu, apare o problemă. Dacă ea aduce în acest moment mai mult confort material, confort emoțional, ea este cea care depune mai mult efort, relația se poate rupe„, a spus celebrul numerolog pentru CANCAN.RO.

Adam Stavarache a oferit și o soluție prin care mariajul dintre Andreea și Cabral Ibacka poate continua.

„Trebuie să găsească o modalitate să comunice cu ea și să transforme cumva partea codului 22 în pozitiv și relația poate să meargă. Ar trebui să călătorească mai mult împreună și dacă fac asta și se relaxează puțin ca și cuplul, o să treacă peste asta. Deci dacă se face compromisul și, totodată, se oferă libertate în relație pot merge mai departe fără problemă. Eu cred că au nevoie de terapie, este o perioadă de test karmic și pentru anul acesta și dacă se lucrează cu ei și înțeleg anumite tipare karmice și emoționale, acest cuplu poate fi salvat”, a mai susținut el.

