Cât costă o bere la o terasă din Balchik. Scumpiri pe litoralul bulgăresc în 2026

De: Elisa Tîrgovățu 10/05/2026 | 15:37
Scumpiri pe litoralul bulgăresc în 2026. Cât ajungi să plătești la terasele din Balcic / Sursa foto: Pexels
Bulgaria începe să piardă reputația de destinație accesibilă pentru turiștii români, pe fondul creșterii tot mai evidente a prețurilor. Adrian Voican, vicepreședinte al ANAT și proprietar al unei agenții de turism, a semnalat recent scumpirile observate în timpul unei deplasări la Balcic.

Acesta a publicat pe Facebook o fotografie cu nota de plată de la o terasă obișnuită, unde prețul unei beri ajunge la 5–6 euro, echivalentul a aproximativ 30 de lei, adică semnificativ mai mult decât în multe localuri din România.

Trecerea la euro a venit cu prețuri din ce în ce mai mari

Adrian Voican susține că imaginea Bulgariei ca destinație mai accesibilă decât România nu mai corespunde realității actuale. Potrivit acestuia, după adoptarea monedei euro și majorarea taxelor, costurile din stațiunile bulgărești au crescut considerabil. Astfel, au ajuns la niveluri apropiate de cele întâlnite în destinații populare precum Grecia sau Italia.

„Prețuri șoc în Bulgaria! La Balchik, prețuri ca în Grecia sau Italia. După trecerea la EUR și mărirea taxelor. În fiecare zi văd pe SM prejudecata că în Bulgaria prețurile sunt mult mai mici decât la noi! Oameni buni, treziți-vă!”, a scris Adrian Voican în mediul online.

Diferențe de preț tot mai evidente față de litoralul din România

Adrian Voican a făcut o comparație directă cu prețurile de pe litoralul românesc. El a precizat că în Vama Veche, o bere se vinde, în general, cu 10–15 lei, în timp ce la Balcic costul poate fi de două sau chiar de trei ori mai mare.

„Un simplu Heineken la 0,33l… 32 lei! Atmosfera e plăcută, desigur! 10 români la 1 bulgar. Doar… prețurile acelea mici au dispărut cu desăvârșire!”, a mai transmis acesta.

Chiar dacă stațiunile bulgărești continuă să atragă numeroși turiști români datorită atmosferei și peisajelor, principalul avantaj de altădată, costurile reduse, pare să nu mai existe. În aceste condiții, mulți români încep să își reevalueze opțiunile pentru vacanțele de vară.

