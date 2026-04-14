Acasă » Știri » Vacanțele exotice devin mai accesibile ca niciodată! Maldive și Thailanda, la prețuri surprinzător de mici pentru un sejur

De: Andreea Stăncescu 14/04/2026 | 23:36
Vacanțele în Maldive au devenit mai accesibile / Sursa foto: Freepik

Vacanțele exotice au devenit mai accesibile ca niciodată pentru români, în contextul schimbărilor din industria turismului. Destinații care altădată păreau rezervate doar pentru bugete mari sunt acum la îndemâna tot mai multor turiști. Cu toate acestea, contextul internațional influențează puternic alegerile de călătorie și costurile totale.

Pentru cei dispuși să își asume riscul de a călători într-o destinație îndepărtată, costurile de cazare au scăzut considerabil. Hotelurile și resorturile de lux încearcă să atragă clienți prin reduceri masive, uneori chiar de peste 50%. În Maldive, de exemplu, prețul unui bungalow cu piscină a ajuns la aproximativ 2.000 de euro pe săptămână, mult sub nivelul de la începutul anului. Situații similare se regăsesc și în Bali sau Thailanda, unde pachetele turistice au devenit mult mai accesibile.

Pe de altă parte, transportul aerian a devenit mai costisitor și mai complicat. Multe dintre rutele obișnuite, cu escală în hub-uri importante precum Dubai sau Doha, sunt evitate de turiști, ceea ce duce la creșterea prețurilor pe alternativele rămase. Zborurile cu escală în Istanbul, de exemplu, s-au scumpit semnificativ, ajungând chiar și la 1.300 de euro dus-întors.

Sursa foto; Freepik

Instabilitatea din regiune a avut deja consecințe concrete. La începutul lunii martie, numeroși turiști au rămas blocați în diferite destinații după închiderea spațiului aerian, ceea ce a amplificat temerile legate de siguranță. În acest context, mulți români preferă să aleagă vacanțe în Europa, considerate mai sigure și mai previzibile.

Chiar și destinații populare precum Egipt sau Dubai resimt impactul, înregistrând anulări și reduceri consistente de prețuri. În paralel, interesul pentru asigurările de călătorie a crescut, semn că turiștii sunt tot mai atenți la riscuri și caută soluții de protecție înainte de a pleca în vacanță.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
