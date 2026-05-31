Delia Salachievici părea că a dat lovitura pe plan sentimental, dar surpriză! “Prințisorul din Timișoara” a pus punct relației după ce a văzut imaginile de la Desafio

Vă mai amintiți de marea poveste de iubire pe care Delia Salachievici o afișa cu mare entuzism prin online? Cea cu „prințisorul din Timișoara”, în care fosta lui Lino Golden părea convinsă că l-a prins pe Dumnezeu de picior. Sau măcar cifrul de la seiful familiei. Dar n-a fost să fie, iar cei doi au mers pe drumuri separate, așa a vrut ea să lase de înțeles. Realitatea era, de fapt, alta. Cristian, fostul ei iubit, a fost cel care i-a dat cu flit, deranjat peste măsură de anumite lucruri. CANCAN.RO are detalii!

La vremea respectivă, Delia trăia un adevărat basm cu Cristian Zetu. Tânăr, fotbalist, 21 de ani, provenit dintr-o familie cu bani serioși și moștenitorul singurului hotel de cinci stele din oraș. Nu era de lepădat, iar ea era conștientă de lucrul acesta. Povestea lor a evoluat cu viteză, s-au cunoscut online, iar la doar două zile după prima conversație, tânărul deja venea după ea în București.

Sursele spuneau atunci că intențiile lui erau cât se poate de serioase și că cei doi își făceau planuri de viitor. Doar că, exact ca multe iubiri construite prea mult pe aparență și prea puțin pe realitate, basmul s-a oprit brusc. Și nu, nu din cauza distanței. Ci pentru că lanțul de iubire s-a rupt direct la capitolul imagine. Imaginea ei!

„Prințisorul din Timișoara” a fost deranjat de comportamentul Deliei la Desafio

Motivul a fost unul clar și întemeiat. Lui Cristian nu i-a convenit deloc evolutia Deliei la Desafio, iar emisiunea i-a servit toate motivele pe tavă ca să o încheie cu blondina. Mai exact, apropierea dintre Delia și trapper-ul Ian a devenit imposibil de ignorat. Cei doi au avut momente din ce în ce mai evidente în competiție, iar apogeul a venit odată cu sărutul pasional din momentul eliminării Deliei. După apropierea intens mediatizată, artistul a început să se delimiteze complet de blondină și a criticat dur comportamentul ei. Mai mult decât atât, acesta nu s-ar fi ferit să ironizeze inclusiv ocupația Deliei și direcția ei din ultima perioadă. Iar toate acestea nu au fost văzute cu ochi buni de Cristian Zetu. Iar asta nu e tot.

Intră în scenă și celebra zonă de tarot, cu care Delia s-a afișat tot mai des în online. Se pare că nici această latură nu ar fi fost prea bine văzută de tânărul milionar din Timișoara. Sursele CANCAN.RO spun că activitatea Deliei în zona de tarot l-ar fi deranjat serios pe Cristian Zetu, care ar fi considerat că imaginea creată în jurul ei nu are nicio legătură cu femeia pe care și-o dorește în viața lui. Așadar, se pare că el a fost cel care i-a spus Adio, iar povestea s-a evaporat la fel de repede cum a început.

NU RATA – Delia (ex-Desafio) l-a pus pe pauză pe „Prințișorul din Timișoara”. S-a rupt lanțul de iubire dintre fosta lui Lino Golden și afacerist?

Detalii picante despre relația Deliei ex-Desafio cu „Prințișorul din Timișoara”: „Ea nu știa că el e mai mic”