Previziunile care i-ar putea schimba viitorul Mihaelei Rădulescu după tragediile din 2025. Ce mesaj încearcă să îi trimită Felix Baumgartner: „A lăsat undeva ascuns un act care o va ajuta foarte mult”

Momente emoționante în timpul unei analize numerologice dedicate Mihaelei Rădulescu. Gemenele numerologiei, Adina și Oana Timofte, au izbucnit în lacrimi și susțin că au primit un mesaj de la Felix Baumgartner despre un act ascuns care ar putea avea o importanță majoră pentru Mihaela. În plus, au făcut previziuni surprinzătoare despre dragoste, sănătate și un posibil nou început în viața. În cadrul emisiunii CANCAN Exclusiv aflați previziunile făcute pentru Mihaela Rădulescu, dar și cum o găsește începutul anului 2027.

Anul 2025 a fost unul extrem de greu pentru Mihaela Rădulescu. Vedeta a trecut printr-o perioadă marcată de suferință, după ce l-a pierdut pe Felix Baumgartner în urma unui accident tragic. Durerea a fost amplificată și de pierderea mamei sale, la scurt timp, ceea ce a făcut ca această etapă din viața ei să fie una de profundă încercare emoțională. În mijlocul acestor evenimente, apar acum noi interpretări și previziuni despre viitorul ei. Emisiunea poate fi urmărită pe YouTube Cancan mâine, 31 mai 2026, începând cu ora 18:00.

„Mesaj din lumea de dincolo și un act ascuns”

CANCAN.RO: Ce spun numerele despre destinul Mihaelei Rădulecu și al lui Felix Baumgartner?

Oana Timofte: Draga de ea… Ea se află într-o anxietate ascunsă și, dacă ar fi să îi dau un sfat, acela ar fi să apeleze la terapie și să încerce să se bucure mai mult de viață. Această pierdere a afectat-o extrem de mult din toate punctele de vedere. În primul rând, a dezamăgit-o reacția celor din jur după șocul prin care a trecut.

Adina Timofte: Noi, atunci când facem analize, primim și mesaje divine. În momentul în care îi făceam ei analiza (notă: numeroloagele încep să plângă), am primit un mesaj de la Felix, în care spunea că a lăsat undeva ascuns un act care o va ajuta foarte mult. (notă: fetele încep din nou să plângă.) Este un subiect sensibil. La ea se simte foarte mult durerea. Va găsi un act pe care trebuie să îl caute.

Pe ea, acel act o va ajuta anul acesta să rezolve o situație. Să își amintească ce a vorbit cu el în ultima perioadă, chiar să îi ceară semne și să vorbească cu el, să îi spună să îi trimită prin somn ce este de făcut, care este următorul pas. Ea are acest talent divin de care se poate folosi. Primește mesaje de la el prin vis și nu doar de la el.

Oana Timofte: Este un act. Fie este pierdut, fie este unul mai vechi, despre care a vorbit cu el. Ea are mare nevoie de acest act. Informația aceasta a venit atunci când îi făceam analiza.

La Mihaela, fie la ea, fie la oamenii din jurul ei, apar accidente bruște. Ei s-au unit atât de mult, încât practic erau doi într-unul. S-a întâmplat această dramă. Știm clar că au fost uniți și prin acest stil de viață mai libertin. Se completau foarte bine. Sunt suflete pereche și vor rămâne suflete pereche. Într-o altă viață au mai fost împreună. Acum, practic, s-au regăsit și au trăit o nouă etapă. Se vor mai regăsi și în următorul drum. El este prezent lângă ea și o ajută.

Adina și Oana Timofte au izbucnit în plâns în timpul analizei

Adina Timofte: Ea simte neputință și faptul că i-a fost luată o poveste de dragoste atât de inocentă și de frumoasă. El era predispus la un accident care să îi afecteze oasele și coloana. Era predispus, dar poate a fost un moment de neatenție. La ea, în destin, apar pierderi bruște, într-un mod tragic. Ei, de când s-au cunoscut, parcă se știau de ani de zile și nici nu a mai fost nevoie să se întâmple altceva. S-au conectat instant. Mi-aș dori ca mulți oameni să trăiască o iubire atât de intensă precum cea pe care au avut-o ei doi.

Oana Timofte: Aș atenționa-o în privința sănătății, din toate punctele de vedere, mai ales spre finalul anului, pentru că este posibil să apară anumite afecțiuni. Ar trebui să prevină, nu să trateze.

„Va avea nevoie încă de doliu, dar nu va rămâne singură”

CANCAN.RO: O să mai iubească?

Oana Timofte: Ea și-a iubit diferit fiecare partener. Va avea nevoie de o perioadă de doliu. Aș spune că peste doi ani și puțin s-ar putea conecta cu cineva, însă sufletește va rămâne conectată cu Felix. Cine va intra în viața ei va veni să completeze altceva, să aducă un alt tip de iubire. Acum, de exemplu, văd o persoană din trecut, nu neapărat la nivel sentimental: o fostă prietenă, un fost amic, un camarad care poate deveni ceva mai mult și care o susține emoțional. Ea apreciază foarte mult la oameni și la prieteni loialitatea și respectarea cuvântului dat. Este un om pentru care cuvântul contează enorm.

Adina Timofte: În septembrie-octombrie poate apărea un proiect frumos, într-un alt loc față de cel în care se află acum. Iar anul viitor îi apare o mutare.

