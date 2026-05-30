S-a aflat cauza morții copilului de 2 ani din Satu Mare, care a decedat pe un tobogan gonflabil. Ce au descoperit medicii legiști

De: Irina Maria Daniela 30/05/2026 | 23:30
FOTO: Profimedia
Vineri seară, un copil de 2 ani a murit pe un tobogan gonflabil în Satu Mare. Tragedia s-a produs în timpul sărbătorii Zilele Orașului, unde acesta se afla alături de părinții lui și de fratele său. Acum s-a aflat cauza decesului, după ce trupul micuțului a fost examinat de medicii legiști.

În urma autopsiei, copilul de 2 ani nu a murit din cauza unei lovituri suferite la locul de joacă. Se pare că micuțul suferea de o afecțiune medicală despre care familia nu știa.

Un copil de 2 ani a murit pe tobogan

Decesul a survenit vineri seara, 29 mai, la ora 23:00. Copilul se afla pe toboganul gonflabil alături de fratele său și de alt băiat. La un moment dat, cel mic s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe spate, apoi a rămas inconștient.

„Din câte am înțeles, au picat trei copii, s-au lovit, nici nu știu de ce nu sunt mai multe siguranțe pentru ei”, a declarat o martoră la evenimentul Zilele Orașului.

„Eu consider că a fost prea mic copilul pentru gonflabila respectivă”, a mărturisit o altă femeie.

Din primele informații, a reieșit faptul că băiatul s-a accidentat pe tobogan, cei prezenți au chemat ambulanța, dar echipa de salvare nu a reușit să îl resusciteze.

Cauza morții copilului de 2 ani din Satu Mare

Dar, potrivit medicilor legiști, acesta suferea de o afecțiune medicală nedepistată. Rudele acestuia au declarat că micuțul nu ar fi prezentat niciun semn de boală înainte de accidentare. Ba mai mult, acesta ar fi fost la medic cu o lună înainte de tragedie deoarece fusese răcit. I s-au făcut o serie de analize, dar specialiștii nu au găsit nimic suspect.

„Avea o tumoră foarte mare, de 12-15 cm, asimptomatică. Și eu, și mama lui, l-am filmat cu două minute înainte de deces. Nu a căzut, nu s-a lovit de alt copil. Era doar cu sora lui pe tobogan”, a declarat tatăl micuțului.

„Se putea întâmpla oriunde, inclusiv acasă în somn. Nu s-a știut de acea tumoare, a fost asimptomatică. Copilul nu a dat niciun semn că ar fi bolnav. Totul s-a întâmplat subit”, au declarat apropiații familiei.

Locurile de joacă au fost închise

În urma tragediei, Primăria Satu Mare a decis ca locurile de joacă din spațiile destinate evenimentului Zilelor Orașului să fie închise. Primarul a decis eliminarea acestui tip de divertisment din toate manifestările viitoare.

„Copilul de doi ani și patru luni a fost împreună cu părinții și a încercat toboganul, iar în urma unui accident nefericit a intrat în stop cardiorespirator. Încă de vineri, primăria a dispus oprirea tuturor toboganelor, copilul s-a urcat pe tobogan și pe o treaptă superioară s-a dezechilibrat și a căzut în jos. De îndată a fost sigilat de poliție. Toate echipamentele, ISCIR-ul și documentațiile în regulă”, a declarat Butka Gergely, organizator primărie.

„Îmi pare foarte rău pentru părinți și pentru copil, a fost o noapte groaznică pentru noi, nu a căzut, era un copil foarte frumos, s-au jucat foarte frumos. Ne-au oprit funcționarea pentru a vedea documentele și a aștepta expertiza medico-legală”, a mărturisit și Fodor Tunde, administratorul toboganului.

