Mitropolitul Basarabiei, șantajat cu filmări pentru adulți. Imaginile s-au rostogolit pe rețelele sociale

Un episod extrem de sensibil riscă să provoace un cutremur serios în interiorul lumii bisericești. În centrul poveștii s-ar afla Mitropolitul Basarabiei, Petru de Bălți, și episcopul Basarabiei de Sud, Veniamin Goreanu, două nume importante din biserica de peste Prut. CANCAN.RO are detalii!

Mitropolitul Petru și episcopul Veniamin ar fi ajuns în centrul unei situații extrem de delicate, după ce în spațiul public au început să circule informații despre existența unor așa-zise materiale compromițătoare, destinate exclusiv adulților. Mai mult decât atât, au apărut și suspiciuni privind un posibil șantaj, surse apropiate celor doi susținând că respectivele materiale ar fi fost folosite ca instrument de presiune asupra Mitropolitului Petru.

Filmările – a căror autenticitate nu a fost probată până la acest moment – i-ar prezenta pe cei doi în ipostaze mai mult decat intime. Iar pe social media, unii dintre cei care afirmă că ar cunoaște situația arată că mitropolitul Basarabiei ar fi șantajat și că nu ar fi strain ar fi chiar… episcopul Veniamin. Lucrurile sunt însă departe de a fi clare.

Deocamdată, niciuna dintre părțile implicate nu a oferit explicații despre materialele despre care se se vorbește intens în anumite cercuri.

Cine este Mitropolitul Petru

Înaltpreasfințitul Petru este Mitropolitul Basarabiei și una dintre cele mai influente personalități ale clerului românesc din Republica Moldova. Născut în anul 1946, în localitatea Țiganca, județul Cahul, acesta și-a dedicat aproape întreaga viață activității religioase. A urmat studii teologice la Seminarul „Sfântul Andrei” din Odesa și a intrat în monahism încă din tinerețe.

De-a lungul carierei sale bisericești, Mitropolitul Petru a devenit una dintre figurile-cheie ale procesului de reorganizare și consolidare a Mitropoliei Basarabiei, structură aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române. În ultimii ani, acesta a fost implicat constant în proiecte religioase, culturale și identitare dedicate comunităților românești din Republica Moldova.

Cine este Episcopul Veniamin de Basarabia

Preasfințitul Veniamin Goreanu este una dintre figurile importante ale Bisericii Ortodoxe Române din Republica Moldova. Născut în anul 1975, în localitatea Puhoi, acesta a urmat studii teologice atât la Seminarul de la Mănăstirea Neamț, cât și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Ulterior și-a continuat pregătirea academică și a obținut titlul de doctor în Teologie.

Înainte de a deveni Episcop al Basarabiei de Sud, Veniamin Goreanu a ocupat mai multe funcții importante în cadrul Patriarhiei Române și al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De-a lungul anilor a activat inclusiv în administrația patriarhală, fiind implicat în proiecte administrative și instituționale ale Bisericii. Din anul 2018 ocupă funcția de Episcop al Basarabiei de Sud.