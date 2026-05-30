Celebra artistă s-a vindecat de cancer, la un an după ce a primit diagnosticul crunt: ”Am plâns ore întregi!”

O cunoscută cântăreață internațională a reușit să învingă cancerul după un an marcat de tratamente, emoții puternice și numeroase provocări. Artista a împărtășit vestea cu admiratorii săi prin intermediul unui videoclip publicat pe rețelele de socializare, unde a vorbit deschis despre lupta pe care a dus-o în această perioadă dificilă.

În vara anului 2025, Jessie J a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer, informație care i-a surprins pe fanii din întreaga lume. Din acel moment, viața sa s-a schimbat radical. Proiectele profesionale și concertele programate au fost puse în așteptare, iar atenția artistei s-a îndreptat exclusiv către tratament și recuperare.

Jessie J s-a vindecat de cancer

Timp de mai multe luni, cântăreața a traversat o perioadă complicată, marcată de incertitudine și intervenții medicale. Prezența sa în spațiul public a devenit mult mai redusă, iar activitatea artistică a trecut pe plan secund pentru a-i permite să se concentreze asupra sănătății.

După aproape un an de luptă, Jessie J a revenit cu o veste care a adus bucurie fanilor. În mesajul său, aceasta a anunțat că rezultatele medicale sunt favorabile și că nu mai suferă de boala care i-a afectat viața. Ea a mărturisit că momentul în care a aflat vestea a fost extrem de emoționant și că a simțit o eliberare uriașă o perioadă dureroasă.

„REZULTATELE AU VENIT ȘI NU MAI AM CANCER!! Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an”, a scris Jessie J pe rețelele de socializare.

Pe parcursul tratamentului, artista a fost nevoită să întrerupă inclusiv activitățile legate de turneul său muzical, pentru a se dedica complet procesului de vindecare. Odată ce starea de sănătate i-a permis, a revenit în fața publicului în cadrul festivalului BBC Radio 2 in the Park, desfășurat în Essex.

