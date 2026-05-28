Provocarea mortală care face victime printre adolescenți. Ce s-a întâmplat pe un tren din New York

Un băiat de 14 ani a murit, iar un alt adolescent, în vârstă de 18 ani, se află în stare critică după ce au practicat așa-numitul „subway surfing” pe un tren de metrou din New York, pe 22 mai.

Cei doi adolescenți s-ar fi urcat pe acoperișul trenului J al metroului newyorkez în timp ce acesta traversa podul Williamsburg spre Manhattan, potrivit ABC News, care citează NYPD.

Adolescenții au căzut de pe tren în mers

Polițiștii au fost chemați la fața locului, în apropierea intersecției străzilor Lewis și Delancey, în jurul orei 17:00, ora locală, a confirmat NYPD într-un comunicat transmis publicației PEOPLE.

La sosirea echipajelor, oamenii legii au găsit doi adolescenți, unul de 14 ani și unul de 18 ani, „inconștienți și fără reacție”, având „răni specifice unei căderi de la înălțime”, potrivit poliției.

Ambii au fost transportați la spitale din zonă, însă băiatul de 14 ani a fost declarat decedat de medici. Tânărul de 18 ani rămâne internat în stare critică.

Anchetatorii spun că adolescentul de 14 ani a căzut de pe acoperișul trenului în timp ce garnitura traversa podul Williamsburg către Manhattan.

Primarul din New York: „Este o tragedie care putea fi prevenită”

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a reacționat după incident printr-un mesaj publicat pe platforma X. Edilul a transmis:

„În această seară, doi tineri newyorkezi au căzut în timp ce făceau subway surfing pe un tren J care mergea spre Brooklyn, lângă podul Williamsburg. Un adolescent este mort. Altul luptă pentru viața lui”

Identitatea băiatului decedat nu a fost făcută publică până la notificarea familiei. Primarul a mai declarat:

„Este o tragedie care putea fi prevenită. Nicio familie nu ar trebui să primească un astfel de telefon. Subway surfing-ul este mortal. Inima mea este alături de familiile acestor tineri”

Autoritățile trag un semnal de alarmă

Președintele New York City Transit, Demetrius Crichlow, a declarat că astfel de incidente continuă să aibă loc, deși consecințele sunt aproape întotdeauna tragice. Acesta a spus:

„Este sfâșietor și, știind că mersul pe exteriorul trenurilor se termină tragic, este de neînțeles și dureros pentru mine ca părinte că astfel de lucruri continuă să se întâmple”

Oficialul a făcut apel către părinți, profesori și apropiați să îi oprească pe adolescenți din a participa la astfel de provocări extrem de periculoase.

Până în acest moment nu au fost făcute arestări, iar ancheta este în desfășurare.

CITEȘTE ȘI: Ana a murit în Italia, după lupta cu o boală grea. Vestea a întristat comunitatea locală

Avea ordin de protecție și brățară electronică, dar a ucis-o pe mama fostei iubite