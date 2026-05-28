Cum arată casa de 25.000 de euro a lui Puya. Imagini noi și declarații despre proiect

Puya a revenit cu update-uri despre casa lui de la țară, pe care a prezentat-o de-a lungul anilor în diverse etape, atât înainte, cât și după renovare.

Artistul a publicat pe Instagram mai multe filmulețe în care le-a arătat celor aproape 250.000 de urmăritori cum arată curtea și locuința în prezent, imaginile surprinzând atmosfera liniștită din gospodărie. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Cum arată casa de 25.000 de euro a lui Puya

De-a lungul timpului, cântărețul a explicat că a lucrat singur la renovarea casei și că investiția nu a fost una uriașă. El a povestit:

„Mi-am făcut casă la Cernica, în regim propriu, cum am putut, apoi am vândut-o. După aceea, mi-am făcut o casă mare pe pământ, în București, în Sălăjan, o vilă. M-am dus apoi la țară și am făcut o casă de lut, că am început să mă pricep. M-am mai dus recent și la Hunedoara și mi-am mai luat o casă de lemn. E o zonă acolo de case semipărăsite. E o casă din lemn de stejar foarte frumoasă, pe care vreau să o iau de acolo și să o mut undeva mai aproape de București, dar vreau să păstrez lemnul ăla, că nu mai găsești așa ceva. Ar fi păcat să fie dărâmate casele alea tradiționale. Eu îmi doresc să creez un loc în care, atunci când intri în casa aia, să simți tradiția, să vezi că s-a păstrat ceva, să ai un peisaj frumos. Vreau să păstrez autenticitatea aia de la țară. Ăsta e proiectul Puymici de lângă București, e undeva prin zona Fundulea. Dar deja s-au cam scumpit casele pe lângă București, nu mai pot să mai cumpăr nimic. Am 2.500 de metri pătrați de teren, dar s-a scumpit, nu pot să mă mai apropii. Mie îmi place să lucrez eu, pun mâna și să fac. Lucrez cu unchiul lui nevastă-mea. Mă duc, mai fac câte ceva pe acolo, mă duc să mă și relaxez. Pe mine asta mă relaxează. Am recondiționat casa asta din Hunedoara, mai facem încă una mai mică. Putem dormi acolo, mergem în weekenduri, de Crăciun, pot să dau muzică tare acolo”.

Imagini noi și declarații despre proiect

Pe YouTube, artistul a dezvăluit și costurile proiectului, afirmând că locuința de la țară, cu tot cu teren și renovare, l-a costat aproximativ 25.000 de euro. El a subliniat că își dorește să demonstreze că o casă tradițională poate fi o alternativă accesibilă și durabilă:

„Casa este din lut și așa o să rămână. Vreau să le arăt orășenilor și țăranilor veniți pe la oraș că nu tot ce este vechi este și prost și ce e nou e bun. Cu tot respectul, casele noastre astea tradiționale, un pic aranjate, te țin 100 de ani și costă foarte puțin în comparație cu noutățile în materie de construcții. Vreau să demonstrez că nu e musai să te bagi dator 30 de ani ca să-ți iei 40 de metri pătrați în București. Poți să stai liniștit la țară într-o casă de maximum 25.000 de euro, cu cât spațiu vrei. Am făcut-o din mândrie națională, dacă vrei. Sincer, Casa Puymici nu e un proiect, nu e un vlog. E mai degrabă o chestie făcută așa… în pur stil sălăjenist. Sunt banii mei băgați acolo. Eu muncesc la recondiționare, mă mai ajută și soacră-mea, și eu vreau să îmi duc copiii la țară. Să vadă și ei cum e, că nimeni nu mai are rude la țară”.

