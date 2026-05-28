Rivalitate neașteptată în Familia Regală! Prințesa Charlotte nu îi calcă pe urme tatălui ei

De: Paul Hangerli 28/05/2026 | 07:20
Rivalitea din Familia Regală, sursa-colaj CANCAN.RO
În spatele imaginii impecabile a Familiei Regale britanice există și rivalități simpatice, iar una dintre ele are legătură cu fotbalul. Prințul William a dezvăluit recent că fiica sa, Prințesa Charlotte, susține echipa Chelsea, urmând astfel preferințele mamei sale, Prințesa Kate. În schimb, William și Prințul George sunt mari fani Aston Villa.

Familia Regală, împărțită între Aston Villa și Chelsea

Prințul William este cunoscut de ani buni drept un susținător pasionat al echipei Aston Villa și a vorbit în repetate rânduri despre dragostea sa pentru clubul din Birmingham. Recent, acesta chiar a celebrat victoria echipei în UEFA Europa League. Se pare că pasiunea lui pentru Aston Villa a fost moștenită și de Prințul George, care a mers de mai multe ori la stadion alături de tatăl său.

În schimb, Prințesa Kate și Prințesa Charlotte fac parte din „tabăra” Chelsea. Alegerea micuței Charlotte a fost dezvăluită chiar de William, care a explicat că își încurajează copiii să își aleagă singuri echipele favorite și să nu îi copieze neapărat preferințele.

Dincolo de fotbal, Prințesa Charlotte este foarte activă și interesată de mai multe sporturi. Ea a fost văzută de mai multe ori la Wimbledon alături de părinții săi, continuând astfel tradiția regală legată de tenis. Pasiunea pentru sport vine și din partea mamei sale. Prințesa Kate are un trecut sportiv impresionant: a jucat hochei în perioada școlii, a practicat sport la Universitatea St Andrews și este în continuare foarte implicată în lumea tenisului.

Kate este patroana All England Lawn Tennis and Croquet Club și participă frecvent la evenimente sportive importante.

Tradiția regală a echitației merge mai departe

Prințesa Charlotte continuă și una dintre cele mai iubite tradiții ale Familiei Regale: echitația. Ea a început să călărească de la o vârstă fragedă și este descrisă drept foarte entuziasmată de acest sport. Pasiunea pentru cai este strâns legată de imaginea Reginei Elisabeta a II-a, care a iubit echitația toată viața. Tradiția a fost continuată de membri precum Prințesa Anne și Zara Tindall, care au reprezentat chiar Familia Regală la Jocurile Olimpice.

De la fotbal și tenis până la echitație, copiii Familiei Regale britanice își construiesc propriile pasiuni și identități sportive. Chiar dacă Prințul William și Prințul George susțin Aston Villa, iar Prințesa Kate și Prințesa Charlotte țin cu Chelsea, diferențele sunt privite cu umor și naturalețe în interiorul familiei.

În cele din urmă, această „rivalitate” fotbalistică rămâne doar un detaliu simpatic care arată că până și în spatele zidurilor palatului există pasiuni sportive diferite.

