De la reality show la iubire adevărată! Celebrul cuplu și-a reafirmat dragostea printr-o nouă logodnă

De: Paul Hangerli 28/05/2026 | 08:10
A cerut-o din nou în căsătorie, sursa-colaj CANCAN.RO
Joey Graziadei și Kelsey Anderson și-au retrăit povestea de iubire într-un mod complet neașteptat. La mai bine de doi ani după logodna televizată din emisiunea „The Bachelor”, fostul star al show-ului i-a cerut din nou partenera sa în căsătorie, de această dată într-un moment intim și departe de camerele de filmat.

Cei doi pregătesc acum o nuntă spectaculoasă pentru 2027, iar noua cerere în căsătorie a emoționat deja fanii din întreaga lume.

Joey Graziadei a cerut-o din nou în căsătorie pe Kelsey Anderson

Joey Graziadei și Kelsey Anderson au anunțat că s-au logodit din nou, după ce fostul concurent din „The Bachelor” a organizat o nouă cerere în căsătorie în Cabo San Lucas.

Momentul a fost complet diferit față de logodna televizată din finala sezonului 28 al emisiunii.

Cei doi au publicat vestea printr-o postare comună pe Instagram, unde Joey a scris:

„A SPUS DA (din nou) 💍.”

Ulterior, acesta a explicat cât de important a fost pentru el să transforme acel moment într-unul complet personal. Graziadei a transmis:

„Să o cer din nou în căsătorie a însemnat să luăm ceva deja extraordinar și să îl facem complet al nostru. Înseamnă enorm pentru mine să ne reafirmăm promisiunea și iubirea doar noi doi. O eternitate nu este suficientă alături de tine. Abia aștept să devii soția mea”

Pregătesc o nuntă romantică și elegantă în 2027

Noua logodnă vine în timp ce cei doi organizează deja nunta programată pentru 2027.

Kelsey Anderson a vorbit recent despre planurile lor într-un podcast și a explicat că își dorește un eveniment elegant, romantic și cât mai autentic, fără presiunea reclamelor sau a sponsorilor. kelsey a declarat:

„Am decis că nu vrem colaborări de brand pentru nuntă. Nu vreau să fac postări despre cine ne-a sponsorizat barul sau alte lucruri de genul acesta. Vrem ca totul să fie natural și despre noi”

Cu toate acestea, cei doi vor avea creatori de conținut care să surprindă momentele importante, pentru ca ei să se poată bucura de eveniment fără stres. Kelsey a explicat:

„Nu voi sta să fac TikTok-uri. Vor face ei asta pentru mine, ca să pot trăi momentul”

Cum își imaginează cei doi nunta perfectă

Kelsey Anderson a dezvăluit că își imaginează o nuntă cu o atmosferă „romantică” și „misterioasă”, cu multe lumânări și o atmosferă de tip „garden party” în timpul cocktailului.

Cu toate acestea, spune că încearcă să rămână relaxată pe parcursul organizării.

„Nu sunt 100% fixată pe nimic. Cred că voi merge foarte mult pe instinct și pe vibe-ul momentului.”

Ea a glumit spunând că are nevoie doar de câteva lucruri pentru ca evenimentul să fie perfect.

„Atât timp cât el este acolo, eu sunt acolo, avem un DJ bun și o trupă bună, cred că totul va fi perfect.”

Au deja organizatori de nuntă și cavaler de onoare

Cei doi au apelat deja la organizatorii de evenimente Josiah Carr și Justin McGregor de la SAMKOMA pentru a transforma nunta într-un eveniment memorabil.

„Sunt doi dintre cei mai dulci oameni și suntem extrem de entuziasmați să facem parte din povestea lor”, au spus organizatorii pentru PEOPLE.

În același timp, Joey Graziadei și-a ales deja și cavalerul de onoare.

Fostul concurent Tanner Courtad, din universul „Bachelor Nation”, va fi best man-ul său. Joey i-a făcut propunerea într-un mod special, oferindu-i un pahar gravat cu mesajul:

„Vrei să fii cavalerul meu de onoare?”

Povestea de iubire începută la „The Bachelor”

Joey Graziadei și Kelsey Anderson s-au cunoscut în timpul sezonului 28 al emisiunii „The Bachelor”, după ce Joey devenise cunoscut anterior în „The Bachelorette”.

În finala difuzată în martie 2024, Joey a cerut-o în căsătorie pe Kelsey, iar cei doi au devenit unul dintre cele mai iubite cupluri din franciza americană.

După încheierea show-ului, cei doi au vorbit deschis despre provocările relației lor și despre faptul că au mers inclusiv la terapie de cuplu pentru a-și consolida comunicarea. Joey mărturisea:

„Nu a fost ușor, mai ales pentru că amândoi avem nevoie de apropiere și afecțiune. Dar terapia de cuplu a făcut o diferență uriașă pentru noi”

Kelsey spunea atunci că își dorește să trăiască alături de Joey atât lucrurile mari, cât și micile momente simple ale vieții.

„Avem o listă comună în care adăugăm lucrurile pe care vrem să le facem împreună: cursuri de dans, ceramică, cumpărături… lucrurile mici și cele mari.”

