Cătălin Măruță revine în televiziune?! A fost ofertat pentru un show zilnic, ca la Pro TV

Au trecut mai bine de trei luni de când Cătălin Măruță nu mai apare zilnic la Pro TV. În această perioadă, soțul Andrei s-a relaxat, și-a încărcat bateriile și acum pare gata să se întoarcă pe micile ecrane. Nici ofertele nu lipsesc, iar Cătălin Măruță a fost ofertat pentru un show zilnic, ca la Pro TV.

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță a încheiat un capitol important al carierei sale, iar drumul său la Pro TV a luat sfârșit. După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță a ajuns la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar echipa show-ului s-a dizolvat din data de 6 februarie 2026.

Cătălin Măruță revine în televiziune?!

Deși a rămas fără emisiunea de la Pro TV, Cătălin Măruță nu este foarte supărat. S-a bucurat din plin de pauză, iar acum pare că este gata să revină pe micile ecrane. Invitat recent în cadrul unui podcast, acesta a mărturisit că își dorește să se întoarcă în televiziune și este sigur că acest lucru se va întâmpla.

Mai mult, Cătălin Măruță a dezvăluit că a primit numeroase oferte în acest sens, iar multe dintre ele au fost pentru un show zilnic, așa cum făcea la Pro TV.

„Îmi place să fac televiziune și mai vreau să fac televiziune. Cu drag vreau să mai fac televiziune și de asta zic că bucuria după ce am plecat de la Pro TV a fost când am văzut câte propuneri au venit și mi-am dat seama că multe erau tot cu format zilnic… Deocamdată zi de zi televiziunea nu îmi lipsește, pentru că nici nu mi-am dat seama când au trecut trei luni. Ce mi-a lipsit de când am plecat, de când nu mai e emisiunea, este disciplina. Faptul că știam că, vrei nu vrei, la ora 15:00 trebuie să ai cablul, microfonul, lavaliera pusă”, a declarat Cătălin Măruță, în cadrul podcastului realizat de Ionela Petreanu.

Așadar, fanii lui Cătălin Măruță se pot bucura căci acesta pare să promită o revenire pe micile ecrane. Rămâne de văzut când se va întâmpla asta și la ce televiziune va alege prezentatorul să meargă. Ofertele sunt multe, așa că are de unde alege.

