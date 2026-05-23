Declarația lui Cătălin Măruță o va înfuria pe Delia! Momentul în care a auzit piesa vedetei Antena 1, care trecuse și pe la Andra

De: Emanuela Cristescu 23/05/2026 | 14:22
Fostul prezentator de la Pro TV, Cătălin Măruță (48 de ani) a făcut o declarație neașteptată. El a spus că una dintre cele mai de succes piese ale Deliei a fost inițial a soției sale, Andra, și că nu i-a venit să creadă când a auzit-o la radio.

Cătălin Măruță a povestit că Andra a primit inițial melodia „Aripi de vânt” și că a refuzat-o. El a declarat că piesa, cântată de Delia, a ajuns hit și că a rămas șocat când a auzit-o la radio. Fostul prezentator a spus că a fost și mai uimit de reacția soției sale.

„Am auzit piesa în mașină, eu și Andra, la Radio. Conduceam și am auzit piesa pe care Andra o primise demo. Era la radio și era un mare hit. O întreb: „Mă iubire asta nu e piesa aia?” Și face: „Ba da, ce mă bucur pentru ea.”

O întreb: Te bucuri că ce? Era piesa pe „Aripi de vânt”, cântată de Delia. Mie nu imi venea să cred. Cum adică? De ce n-a făcut-o Andra?”, a spus fostul prezentator.

Cătălin Măruță s-a ofticat

Cătălin Măruță a spus că el s-a ofticat foarte tare că Andra n-a acceptat această piesă și că nu înțelegea cum poate să se bucure pentru succesul colegei sale. El a declarat că soția sa este un om bun la suflet, nu invidios.

„Cred că asta a fost una dintre piesele care au readus-o pe radio. Andra tot spunea: „Vai ce mă bucur pentru Delia. Chiar merita, uite ce i se potrivește”.

Eu eram lângă un om care mă așteptam să zică de ce n-am făcut noi piesa asta? Dădea și melodia tare la radio. În mine era o chestie așa, de decizie proastă luată. Mă gândeam că nu am fost destul de înțelept să spun hai să facem piesa, iar pentru Andra era ceva gen: „Bravo ce mă bucur.” Acesta este omul Andra”, a mai spus el.

Ce relație este între Delia și Andra, de fapt

Multă vreme s-a zvonit că între Delia și Andra este o rivalitate, dar se pare că totul era o minciună. În urmă cu ceva vreme, soția lui Măruță a spus că o apreciază foarte mult pe colega ei de breaslă și că nu există niciun fel de competiție între ele.

”Întotdeauna au fost Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, la cântăreți a fost Andra și Delia. Noi întotdeauna ne-am iubit, ne-am apreciat. Niciodată n-a fost să mă uit într-un fel la Delia, din contră, îmi place maxim de ea și de fiecare dată când ne vedem, stăm la povești, știi cum? Dacă ne-ai auzi, ai zice: „Femeile astea niciodată nu au împărțit ceva”, a mărturisit Andra.

