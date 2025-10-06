Acasă » Știri » Andra Măruță și-a explicat derapajul viral în care vorbește urât! Cum a reacționat Delia când a auzit?

De: Mirela Loșniță 06/10/2025 | 07:58
Andra Măruță a trăit un moment destul de stânjenitor, după ce la unul dintre concertele sale a fost confundată cu Delia. Artista și-a ieșit din fire și a povestit totul în podcast la Teo Trandafir. Reacția sa impulsivă a ajuns virală în mediul online.

Artista a spus totul cu umor și sinceritate despre momentul în care un fan a strigat-o pe numele Deliei. Andra a povestit totul în cadrul podcastului și a oferit detalii neștiute despre acest moment care a generat amuzament, dar și controverse pe rețelele sociale.

Clipa în care artista a folosit un limbaj total neașteptat s-a viralizat în mediul online. Clipul o prezintă pe Andra Măruță plecând de la un eveniment, înconjurată de fanii ei, dar și de echipă. Artista se îndrepta către mașina sa, moment în care un bărbat strigă „Delia”. Artista, deloc enervată, i-a strigat acestuia „Mânca-i-ai c**** lui Delia”.

Andra, derapaj viral în timpul unui concert

De-a lungul timpului s-a vorbit despre o presupusă rivalitate între cele două artiste, iar Andra a alimentat și mai mult această teorie după ce a avut o reacție neașteptată atunci când un fan a strigat-o “Delia”.

„După ce am cântat, am stat la sesiunea de poze cu toți oamenii. Evident că nu pot să fac poze cu toată lumea, fac și eu acolo 10-15-20 de minute, cât îmi oferă timpul și spațiu, cum e organizat, lumina bună, că nu fac poze să apar pe tot internetul și să arăt… Ne dorim și noi să arătăm într-un fel în pozele alea și, după ce am terminat pozele, mă duceau oamenii spre mașină.

Bineînțeles că au mai fost 2-3 care n-au apucat să facă poză și unul de pe acolo a zis „Delia”, ceva cu Delia și mie mi s-a părut… și îi zic „Ai glume în program? M-ai strigat Delia? Mânca-i-ai c**** lui Delia.”

Am intrat în mașină și le zic colegilor „Cred că am comis-o și cred că o să apar pe internet peste câteva zile”. În fine, mie mi s-a părut foarte haios, că Delia mi-a scris și a zis bravo, fată, așa aș fi căut și eu la fel. Te pup, te iubesc, bravo că ai răspuns așa. Adică nu a existat între noi o chestie”, a povestit Andra.

Vedeta a mărturisit că ea are o relație extraordinară cu Delia și că o apreciază foarte mult. De asemenea, a mai spus că atunci când se întâlnesc stau de vorbă ore în șir.

„Întotdeauna au fost Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, la cântăreți a fost Andra și Delia. Noi întotdeauna ne-am iubit, ne-am apreciat. Niciodată n-a fost să mă uit într-un fel la Delia, din contră, îmi place la maximum de ea și de fiecare dată când ne vedem stăm la povești. Știi cum? Dacă ne-ai auzi, ai zice «Femeile astea niciodată nu au împărțit ceva»”, a explicat Andra Măruță.

Delia a intervenit imediat în apărarea Andrei și a criticat persoanele care fac astfel de “glume”. Vedeta a transmis un mesaj dur tuturor celor care umilesc sau jignesc artiștii și a subliniat faptul că aceștia au dreptul să răspundă atunci când sunt provocați.

„Cineva a făcut o glumă și a strigat-o pe Andra Delia. Se întâmplă chestia asta. Dar, probabil, voi când faceți gluma asta vă gândiți că sunteți singurii care faceți gluma asta și gen are superhaz. Nu mai are, pentru că s-a făcut foarte des. Nu mai râzi. Adică poate aș râde dacă m-ar striga cineva ‘Hei, domnul Măruță, sunteți senzațională’.

Sau gen ‘Cătălineee, ai cântat senzațional’ sau ‘Smileeey, ce bine-ți stă părul azi’. Puteți să faceți asta în continuare, dar să vă așteptați și la răspunsuri pe măsură. Adică să nu vă mire când cineva își iese din doamnă și spune: mânca-i-ai c***l (…)”, a ținut să spună Delia, într-un clip pe TikTok, la acea vreme.

