Am făcut calculul complet. Câți bani plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru școala privată a Evei și a lui David, în fiecare lună

Cătălin și Andra Măruță sunt niște părinți mândri. David și Eva au început școala, iar părinții au fost alături de ei. Cei doi copii studiază la una dintre cele mai prestigioase școli din Capitală, iar pentru asta Andra și Cătălin Măruță scot bani frumoși din buzunar. Sumele sunt amețitoare. Câți bani plătesc pentru școala privată a Evei și a lui David, în fiecare lună?

Atunci când vine vorba de educația celor doi copii ai lor, Andra și Cătălin Măruță și-au dorit tot ce este mai bun. Așa că nu au stat pe gânduri și i-au înscris pe David (14 ani) și pe Eva (10 ani) la una dintre cele mai bune școli din București. Este vorba despre o școală privată, pe care mulți dintre copiii vedetelor o frecventează.

Câți bani plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru școala privată a Evei și a lui David, în fiecare lună

Mai exact, Andra și Cătălin Măruță au ales ca micuții lor să studieze la Cambridge School of Bucharest. Este vorba despre o școală privată, foarte bine cotată. Conform descrierii de pe site-ul oficial, aici elevii primesc o educație de înaltă calitate, concentrându-se pe dezvoltarea abilităților, construirea relațiilor și atingerea obiectivelor studenților.

Ei bine, cum vorbim despre o școală privată, cu o mulțime de facilități, trebuie să spunem că prețurile nu sunt deloc neglijabile. Aici taxele de școlarizare variază între 12.200 și 18.400 de euro pe an, în funcție de nivelul de studiu. Așa că Andra și Cătălin Măruță scot bani frumoși din buzunar, lunar, pentru copiii lor.

Mai exact, recent Eva a început clasă a V-a, iar în cazul ei taxa de școlarizare anuală este de 15.800 de euro. Pe de cealaltă parte, David a început clasa a VIII-a, iar pentru el taxa anuală de școlarizare este de 16.500 de euro.

Așadar, dacă facem un calcul simplu observăm că Andra și Cătălin Măruță scot anual din buzunar 32.300 de euro pentru cei doi copii ai lor. Având în vedere că micuții se află nouă luni din an la școală, înseamnă că părinții plătesc lunar 3.600 de euro către școală.

Deși suma pare una foarte mare pentru multă lume, Andra și Cătălin Măruță și-au dorit tot ce este mai bun pentru copiii lor. Cei doi sunt extrem de atenți la modul în care Eva și David se dezvoltă și sunt gata să plătească bani frumoși pentru ca ei să beneficieze de cea mai bună educație.

