David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație! Certurile dintre ei i-au exasperat pe părinți: ”Ce facem cu copiii ăștia?!”

David Măruță și Ilona Tand și-au spus „adio” după numai trei luni de relație! Relația lor începută pe litoral, în timpul unui festival de muzică, și dezvăluită pe TikTok, s-a transformat rapid în certuri care i-au exasperat și pe părinții lor celebri!

Vara aceasta a fost martoră la începutul fulgerător al unei idile care a stârnit atenția întregii lumi mondene. Fiul prezentatorului Cătălin Măruță și fiica celebrului chef Nicolai Tand s-au apropiat pe litoral, în timpul festivalului ”Beach, Please!”, unde chimia dintre ei a fost evidentă.

Ilona Tand a fost cea care a făcut momentul public, postând pe TikTok un videoclip în care cei doi se sărutau pasional, semn că relația lor depășise de mult granițele unei simple prietenii.

Clipul a devenit viral instant și a strâns mii de like-uri, comentarii și reacții de uimire.

Andra, exasperată de certurile dintre ei: ”Ce facem cu copiii ăștia?”

Se pare însă că relația lor a fost extrem de scurtă, pentru că, iată, după numai trei luni, cei doi și-au spus adio. Dezvăluirea a făcut-o chiar Andra Măruță, invitată la podcastul lui Teo Trandafir, Gând la Gând cu Teo, care va fi difuzat începând din această seară, la ora 19.

„Băiatul meu nu mai e cu Ilona, fata lui Nicolai. E vecinul meu, se mută la două case de noi. Suntem prieteni, suntem apropiați, dar sunt copii educați, fata e extraordinară. Dar ei au așa o relație acum: se împacă, acum se ceartă. Dar sunt frumoși și educați și nu ne băgăm. Eu cu Monica, soția lui Nicolai, mai zicem: Ce facem cu copiii ăștia? Dar luăm așa cum vin toate perioadele astea”, a povestit Andra.

Așadar, deși s-au despărțit oficial, nimic nu garantează că David și Ilona nu se vor împăca… din nou! După cum recunoaște chiar Andra Măruță, certurile dintre cei doi adolescenți sunt la ordinea zilei, iar împăcările sunt la fel de frecvente.

