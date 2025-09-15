Acasă » Știri » Andra și Cătălin Măruță plătesc o garsonieră pentru școala copiilor! De necrezut cât dau anual pentru Eva și David

Andra și Cătălin Măruță plătesc o garsonieră pentru școala copiilor! De necrezut cât dau anual pentru Eva și David

De: Andreea Stăncescu 15/09/2025 | 08:43
Andra și Cătălin Măruță plătesc o garsonieră pentru școala copiilor! De necrezut cât dau anual pentru Eva și David
Cât costă taxa de școlarizare a copiilor / FOTO: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Andra și Cătălin Măruță sunt foarte implicați în creșterea și educația copiilor lor, Eva și David. Ei acordă o atenție deosebită dezvoltării intelectuale și emoționale a celor mici, asigurându-se că fiecare etapă a educației lor este bine sprijinită. În prezent, cei doi sunt înscriși la o școală internațională, unde și taxele sunt pe măsură!

Pentru a le oferi cele mai bune oportunități academice, Andra și Cătălin Măruță investesc sume importante în educația copiilor lor. Eva (10 ani) și David (14 ani) studiază la Cambridge School of Bucharest, o instituție recunoscută pentru standardele ridicate și pentru programele educaționale complexe, care le oferă o bază solidă pentru viitor.

Cât costă taxele la școala internațională pentru copiii Andrei și a lui Cătălin Măruță

Părinții consideră că această investiție în educație este esențială pentru dezvoltarea lor armonioasă și succesul pe termen lung. Totodată, cei doi petrec timp alături de copii, urmărind progresul școlar și încurajându-i să-și descopere pasiunile și talentele.

În anul școlar 2021/2022, Cambridge School of Bucharest percepea o taxă de înscriere de 1.150 de euro. Costurile anuale de școlarizare se situau între 11.500 și 12.500 de euro, în funcție de nivelul educațional. În această sumă erau incluse asigurarea elevilor, sprijinul academic și accesul la biblioteca digitală. Alte cheltuieli, precum manualele, uniformele, transportul sau serviciile de catering, nu erau acoperite de taxa de școlarizare și trebuiau plătite separat.

Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de...
Meteorologii ACCUWEATHER au actualizat prognoza pentru următoarele luni în România. Primele ninsori anunțate în țara noastră
Meteorologii ACCUWEATHER au actualizat prognoza pentru următoarele luni în România. Primele ninsori anunțate...

Cei doi sunt foarte implicați în educația copiilor

Andra și Cătălin se implică în fiecare etapă a dezvoltării copiilor lor, Eva și David. Observarea modului în care cei mici învață, descoperă lumea și își formează personalitatea le oferă părinților o perspectivă unică asupra propriilor valori și comportamente. Fiecare zi aduce noi lecții și revelații, iar bucuria de a-i vedea crescând este însoțită de mândrie și emoție.

„Despre copiii mei pot să povestesc la infinit! Ca adulți, noi uităm cum ne-am format gusturile, personalitatea, valorile. Urmărindu-i pe ei cum cresc, văd cum descoperă lumea și rețin anumite informații, trag concluzii, iar abilitățile lor se dezvoltă treptat. Devin oameni mari cu fiecare zi care trece. Este emoționant și revelator: eu și Cătălin ne vedem uneori în oglindă privindu-i pe Eva și David, pentru că ei fie ne seamănă în anumite privințe, fie ne imită comportamente”, spunea Andra despre copiii ei, în urmă cu ceva timp.

CITEȘTE ȘI: Ce face Andra în fiecare dimineață, alături de copiii ei: „Cât de repede trece timpul”

Andra și-a sărbătorit ziua de naștere cu Poliția la ușă. Cătălin Măruță și copiii și-au dat toată silința să o facă să zâmbească, după ce hărțuitorul ei a fost internat la Psihiatrie

Tags:
Iți recomandăm
Ursula von der Leyen a luat foc, după ce o dronă rusească a intrat în România! Mesajul dur al președintei CE nu va rămâne fără ecou
Știri
Ursula von der Leyen a luat foc, după ce o dronă rusească a intrat în România! Mesajul dur…
Doliu la Asia Express 2025! Tatăl ei s-a stins noaptea trecută. Boala cruntă de care suferea
Știri
Doliu la Asia Express 2025! Tatăl ei s-a stins noaptea trecută. Boala cruntă de care suferea
Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Opoziția cere eliminarea măsurilor de austeritate din școli
Mediafax
Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Opoziția cere eliminarea măsurilor de austeritate...
Meteorologii ACCUWEATHER au actualizat prognoza pentru următoarele luni în România. Primele ninsori anunțate în țara noastră
Gandul.ro
Meteorologii ACCUWEATHER au actualizat prognoza pentru următoarele luni în România. Primele ninsori anunțate...
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu...
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din cauza asta”
Adevarul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia....
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică în București. Ei amenință cu greva generală
Mediafax
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică în București. Ei amenință cu greva generală
Parteneri
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
Click.ro
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de...
Accident mortal în Bulgaria în care au fost implicate trei mașini cu numere de România
Digi 24
Accident mortal în Bulgaria în care au fost implicate trei mașini cu numere de România
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat Polonia în incidentul cu drone
Digi24
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Preț carburanți luni, 15 septembrie 2025: Au crescut prețurile carburanților în întreaga țară! Cât costă un litru de benzină și motorină
kanald.ro
Preț carburanți luni, 15 septembrie 2025: Au crescut prețurile carburanților în întreaga țară! Cât costă...
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și...
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
kfetele.ro
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
go4it.ro
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
ADEVĂRUL despre Houdini, aflat abia acum! Citește aici
Descopera.ro
ADEVĂRUL despre Houdini, aflat abia acum! Citește aici
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Ultimele noutăți despre fostul mare fotbalist al Universității Craiova după ce a făcut infarct: „A ieșit de la ATI”. Update exclusiv
Fanatik.ro
Ultimele noutăți despre fostul mare fotbalist al Universității Craiova după ce a făcut infarct: „A...
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe...
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Capital.ro
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
Romania TV
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Regulă pentru cei care au casă la curte. Vecinii cu gard comun trebuie să ceară permisiunea
Capital.ro
Regulă pentru cei care au casă la curte. Vecinii cu gard comun trebuie să ceară...
Tzancă Uraganu a făcut senzație la nunta de lux a lui Gabriel Al Baba din Atena
evz.ro
Tzancă Uraganu a făcut senzație la nunta de lux a lui Gabriel Al Baba din...
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș
Gandul.ro
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova....
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
as.ro
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
ȘOC și lacrimi amare! Manuela a fost descalificată în urma videoclipului controversat apărut în mediul online! Mesajul transmis de fosta concurentă după ce a părăsit Casa Iubirii: „Amintirile și legăturile create vor rămâne pentru totdeauna”
radioimpuls.ro
ȘOC și lacrimi amare! Manuela a fost descalificată în urma videoclipului controversat apărut în mediul...
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un...
Cu ce se ocupă Rebecca, fiica Anamariei Prodan și din ce face bani. Impresara și-a dorit o cu totul altă carieră pentru ea
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă Rebecca, fiica Anamariei Prodan și din ce face bani. Impresara și-a...
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ursula von der Leyen a luat foc, după ce o dronă rusească a intrat în România! Mesajul dur al președintei ...
Ursula von der Leyen a luat foc, după ce o dronă rusească a intrat în România! Mesajul dur al președintei CE nu va rămâne fără ecou
Doliu la Asia Express 2025! Tatăl ei s-a stins noaptea trecută. Boala cruntă de care suferea
Doliu la Asia Express 2025! Tatăl ei s-a stins noaptea trecută. Boala cruntă de care suferea
Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman, după eliminarea de la Asia Express? S-au făcut de ...
Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman, după eliminarea de la Asia Express? S-au făcut de râs la Antena 1, dar s-au umplut și de euro
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă ...
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
„Podcast cu Prioritate” #81 by ProMotor: Vlad Micșunescu analizează noile vedete de la IAA Mobility ...
„Podcast cu Prioritate” #81 by ProMotor: Vlad Micșunescu analizează noile vedete de la IAA Mobility 2025
Singura zodie care va da lovitura in luna octombrie 2025. Noroc pe toate planurile pentru acest nativ
Singura zodie care va da lovitura in luna octombrie 2025. Noroc pe toate planurile pentru acest nativ
Vezi toate știrile
×