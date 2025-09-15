Andra și Cătălin Măruță plătesc o garsonieră pentru școala copiilor! De necrezut cât dau anual pentru Eva și David

Andra și Cătălin Măruță sunt foarte implicați în creșterea și educația copiilor lor, Eva și David. Ei acordă o atenție deosebită dezvoltării intelectuale și emoționale a celor mici, asigurându-se că fiecare etapă a educației lor este bine sprijinită. În prezent, cei doi sunt înscriși la o școală internațională, unde și taxele sunt pe măsură!

Pentru a le oferi cele mai bune oportunități academice, Andra și Cătălin Măruță investesc sume importante în educația copiilor lor. Eva (10 ani) și David (14 ani) studiază la Cambridge School of Bucharest, o instituție recunoscută pentru standardele ridicate și pentru programele educaționale complexe, care le oferă o bază solidă pentru viitor.

Cât costă taxele la școala internațională pentru copiii Andrei și a lui Cătălin Măruță

Părinții consideră că această investiție în educație este esențială pentru dezvoltarea lor armonioasă și succesul pe termen lung. Totodată, cei doi petrec timp alături de copii, urmărind progresul școlar și încurajându-i să-și descopere pasiunile și talentele.

În anul școlar 2021/2022, Cambridge School of Bucharest percepea o taxă de înscriere de 1.150 de euro. Costurile anuale de școlarizare se situau între 11.500 și 12.500 de euro, în funcție de nivelul educațional. În această sumă erau incluse asigurarea elevilor, sprijinul academic și accesul la biblioteca digitală. Alte cheltuieli, precum manualele, uniformele, transportul sau serviciile de catering, nu erau acoperite de taxa de școlarizare și trebuiau plătite separat.

Cei doi sunt foarte implicați în educația copiilor

Andra și Cătălin se implică în fiecare etapă a dezvoltării copiilor lor, Eva și David. Observarea modului în care cei mici învață, descoperă lumea și își formează personalitatea le oferă părinților o perspectivă unică asupra propriilor valori și comportamente. Fiecare zi aduce noi lecții și revelații, iar bucuria de a-i vedea crescând este însoțită de mândrie și emoție.

„Despre copiii mei pot să povestesc la infinit! Ca adulți, noi uităm cum ne-am format gusturile, personalitatea, valorile. Urmărindu-i pe ei cum cresc, văd cum descoperă lumea și rețin anumite informații, trag concluzii, iar abilitățile lor se dezvoltă treptat. Devin oameni mari cu fiecare zi care trece. Este emoționant și revelator: eu și Cătălin ne vedem uneori în oglindă privindu-i pe Eva și David, pentru că ei fie ne seamănă în anumite privințe, fie ne imită comportamente”, spunea Andra despre copiii ei, în urmă cu ceva timp.

