Ce face Andra în fiecare dimineață, alături de copiii ei: „Cât de repede trece timpul”

Andra Marută a trecut prin momente dificile în urmă cu puțin timp, când era hărțuită de un bărbat. Se pare că lucrurile s-au liniștit și acum, cântăreața are un nou ritual pe care îl practică în fiecare dimineață ce îi aduce bucurie și o energie pozitivă pentru întreaga zi. În această perioadă, cântăreața se concentrează pe momentele petrecute alături de familie și pe proiectele sale muzicale, găsind fericirea în lucrurile mărunte.

După ce copiii săi, Eva și David, s-au întors la școală, Andra Marută și-a creat un nou ritual pentru a începe dimineața cu energie și optimism. Deși a trecut prin momente dificile în trecut, fiind nevoită să ceară ordin de protecție împotriva bărbatului care o hărțuia, cântăreața a reușit să-și regăsească liniștea și să se concentreze pe lucrurile care îi fac viața mai frumoasă.

Ce obicei are Andra dimineața

Cântăreața și-a dat seama că poate să se bucure din orice lucru, indiferent cât este de minor. Andra petrece timp cu familia ei, din care face parte și Kiki, cățelușa lor. Apoi ea reușește să-și acorde timp pentru relaxare înainte de o zi plină.

„Astăzi mi-am dat seama că eu mă bucur din orice… Am ieșit cu Kiki (n.r. – cățelușa familiei) dimineața la 6 afară și am râs de ea cum se juca în iarbă, apoi am pregătit copiii de școală și mi-am dat seama cât de repede trece timpul și m-am pus puțin înapoi în pat cu ei să mai «amânăm trezirea» împreună, apoi mi-am făcut o cafea și am stat pe terasă… cred că ăsta e secretul… să te bucuri de lucrurile simple. Uneori e mai greu, dar cred că totul vine din noi”, a scris cântăreața pe rețelele de socializare.

Pe lângă momentele de liniște alături de familie, artista se bucură și este entuziasmată de lansarea unei noi piese de suflet la care a muncit mult timp.

„Și un alt motiv de bucurie este că pe 11 septembrie, se lansează noua mea piesă, și abia aștept să o ascultați și voi. Până atunci, vă urez o zi superbă!”, a adăugat Andra.

CITEȘTE ȘI: Andra și-a sărbătorit ziua de naștere cu Poliția la ușă. Cătălin Măruță și copiii și-au dat toată silința să o facă să zâmbească, după ce hărțuitorul ei a fost internat la Psihiatrie

„Îngerul păzitor al Andrei Măruţă” le scoate pe bandă rulantă! Motivul pentru care nu s-a prezentat la proces: ”Mi-a dat cu semnul întrebării!”